No hay restricción para construir centro comercial en Las Ánimas: Alcaldía de Xalapa

El Ayuntamiento de Xalapa no ha emitido ningún permiso para la construcción de un desarrollo comercial en la zona del fraccionamiento Las Ánimas; sin embargo, no hay ninguna restricción para su construcción, de acuerdo con el Programa de Reordenamiento Territorial del Municipio de Xalapa y Dictamen de Procedencia que ya emitió la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).El director de Desarrollo Urbano, José Miguel Torres Cházaro, explicó que de acuerdo con este programa, aprobado por el Cabildo de Xalapa en noviembre y publicado en la Gaceta Oficial del Estado en diciembre, esta área en particular no es considerada como una zona restrictiva para la edificación.El Programa de Ordenamiento, al estar publicado, es instrumento de Ley observable por las autoridades municipales, reconocido por el Gobierno del Estado y aplicable a todos los ciudadanos, notarios y fraccionadores.En él, agregó el funcionario, se delimitan las áreas naturales protegidas, las de uso habitacional o mixto y ahí no hay nada que impida un desarrollo comercial en la zona, que además será muy importante para la inversión y la generación de empleos.Recordó que los gobiernos deben ser facilitadores de la inversión, siempre con un cabal cumplimiento de la norma, por lo que advirtió que no se emitirá ningún permiso o licencia de construcción mientras no se cumpla con la normatividad municipal.Detalló que de acuerdo con el estudio de impacto ambiental de la SEDEMA, a los empresarios se les otorgó el permiso para el movimiento de tierra, con el fin de nivelar el predio y acondicionarlo para una obra futura que, insistió, no se autorizará hasta que no se cumpla con toda la normatividad municipal.José Miguel Torres manifestó que se entiende la preocupación de los vecinos por la posible afectación a especies silvestres, como tlacuaches; sin embargo, se tiene conocimiento de que la misma empresa contrató biólogos para el rescate y reubicación de los animales.Finalmente, expresó que en el fraccionamiento Las Ánimas existen diversos desarrollos habitacionales residenciales que se han hecho en predios que fueron en su origen exactamente iguales al que en este momento se pretende intervenir.