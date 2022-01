No hay restricciones pero baja afluencia en mercado “Hidalgo” de Veracruz Puerto

Aunque no hay restricciones en las áreas comerciales ante el incremento de casos de COVID-19, la actividad ha disminuido considerablemente, señalan los locatarios del mercado “Miguel Hidalgo” en el puerto de Veracruz.Señalan que desde hace unos días, el movimiento de personas descendió considerablemente y junto con la cuesta de enero, la situación es cada vez más complicada.“Compran lo principal, la fruta, lo más necesario, vea está todo vacío, la gente no sale por el COVID o está enferma. Ahorita al menos sale para ir pasándola aquí", dijo Fausto Gámez.“Con la bendición de Dios porque no hay venta pero aquí estamos el ser constante, no es la misma venta pero bueno”, señaló Elvira Martínez.Y tal como lo señalan los comerciantes, no pueden cerrar sus locales porque quien requiera un producto acude hasta los mercados y sabe que tendrá que consumir.Señalan que a diferencia de antes que la gente salía a ver, ahora quienes lo hacen es para hacer ya una compra.“No importa que vengan poco pero el que viene sabe que aquí estamos, está viniendo poca gente pero la gente que viene es a comprar, no viene a ver. Nos ven nuestros clientes que estamos al pie del cañón, dispuestos a atenderlos”, señaló Omar Espinoza, comerciante del mercado Miguel Hidalgo.No hay restricciones viales en la zona centro de la ciudad, tampoco en los comercios pero sí se pide el uso obligatorio del cubrebocas.