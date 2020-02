No hay retrasos en pagos a Servidores de la Nación: Superdelegado

El delegado de los Programas Sociales Federales, en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, negó que exista un retraso de dos meses en pago de salarios de más de mil 500 “Servidores de la Nación” que desempeñan diversas labores en el Estado.



Luego de que trascendiera en redes sociales algunas quejas, Ladrón de Guevara aseguró que se trata de un falso rumor.



“No, no, no, están equivocados; no hay un retraso, están equivocados, investiguen. (…) Habrá gente que no le gusta cómo trabajamos, les afecta nuestro trabajo, seguramente son los que difunden las malas noticias o las noticias falsas. (...) es falso, yo sí he cobrado”, declaró.



Por otra parte, mencionó que el IMSS se encuentra realizando una limpieza al interior de la institución esto luego de "30 años de malas prácticas", por lo que admitió que han ocurrido algunos desfases en la llegada de medicamentos e insumos pues aseguró que anteriormente había "tranzas" en la adquisición de estos materiales.