No hay subejercicio en SIOP, garantiza Gobernador

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) no incurre en ningún subejercicio, ya que el plazo para la conclusión de obras es el mes de marzo del próximo año, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa, el Ejecutivo del Estado fue cuestionado al respecto de los señalamientos de legisladores panistas, quienes acusaron que había subejercicio en la dependencia.“No hay subejercicio, cómo va a haber subejercicio si no ha acabado el año. Ya dijo Elio (Hernández, titular de la dependencia), que termine marzo y ya hablamos”.En este sentido, el Mandatario estatal aclaró que no se puede hablar de subejercicio hasta que se termine el año fiscal, por lo que los recursos están seguros.Y es que recordó que en pasadas administraciones no se presentaban estos señalamientos, pues los recursos no llegaban a su fin y nadie sabía en donde quedaban.“Las cuentas claras, aquí está el dinero, falta que esté la obra y que yo la supervise; antes no tenían subejercicios porque se lo transaban”, aseveró.Finalmente, Cuitláhuac García reiteró que será en el mes de marzo cuando se concluirán las obras y acciones, así como también se liquidarán una vez que estén supervisadas.