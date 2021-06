No hay sustento para impugnar triunfo de “Juntos Haremos Historia” en Córdoba

No hay sustento para la impugnación porque todo el proceso interno de MORENA se cumplió en tiempo y forma, afirmó Grodetz Ríos Andrade, representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Organismo Público Local Electoral.



Lo anterior luego de que se dio a conocer que los partidos Acción Nacional y Unidad Ciudadana procedieron a impugnar la elección de alcalde contra Juan Martínez Flores, de la coalición “Juntos Haremos Historia”.



Agregó que el candidato fue elegido de acuerdo a lo que marcó la convocatoria interna y valoró en los tribunales.



"No puede ser juzgado dos veces, no hay elementos, ya hay resultados y todo con actas se cotejó todo", argumento.



Detalló que esta impugnación tiene como finalidad buscar más regidurías y colocar a más funcionarios en la nueva administración específicamente en la del PAN porque no saben perder.