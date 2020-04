No hay toque de queda en Xalapa, aclaran autoridades

“No hay toque de queda en Xalapa”, aseguró el director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, al referir que esta versión sólo es un rumor que desinforma a la población y causa pánico.



“Ese tipo de informaciones o los rumores que sueltan de muertes aquí y allá, no corresponde a lo que se hace desde el Gobierno Federal, ya que hay información, tanto federal como estatal, todos los días, con especialistas que conocen la materia con datos reales y conocimiento, no hay ocultamiento de cifras”, dijo sobre los dos casos positivos de COVID-19 en la capital.



Durante entrevista para TeleClic.tv, el funcionario municipal expuso que no hay ninguna disposición sobre toque de queda, ya que en Xalapa existe una respuesta muy solidaria y bastante responsable ante la emergencia sanitaria.



“Y seguramente la respuesta será mucho mejor, no hay necesidad, no está en ninguna mesa de discusión ni se evalúa, todas son medidas de persuasión”, expuso.



En este sentido, explicó que lo que hace el área de Protección Civil y Seguridad Ciudadana de Xalapa es recorrer los barrios y calles con un audio, invitando a la gente a que se replege “pero nada más”.



Además, Vergel Pacheco agregó que hay confusión en el significado, ya que, en todo caso, en el toque de queda no hay suspensión de garantías pero además, aún en contingencia, lo que se pide son medidas voluntarias.



Ante ello, recomendó a la población que se informe por los canales oficiales y recordó que el Ayuntamiento tiene una página oficial donde informa y convoca para estar en comunicación con la población.



“Hacer casos a rumores es contribuir a generar un ambiente de incertidumbre, en estas situaciones de crisis cuando la población enfrenta tragedias, la gente tiende a adoptar medidas y sale lo mejor de ellos como solidaridad y hermanamiento pero hay personas que aprovechan estas circunstancias para generar bromas y provocar disturbios y también lo utilizan para sembrar dudas ante la actuación de gobiernos y propagan rumores falsos”.



Difundir información falsa, dijo, perjudica más a la población, porque a través de audios con mensajes alarmante, los autores de ello juegan con las emociones, con los sentimientos y lo peor, con la necesidad de quienes están preocupados por la contingencia sanitaria.



En este sentido, dejó en claro que en el Ayuntamiento de Xalapa saben que hay necesidades que atender y de manera permanente se hacen actividades para apoyar a grupos vulnerables.



“Ahí es donde deberían estar concentrados y no en la desinformación que también a veces tiene tintes políticos”.



En este mismo tenor, Juan Vergel aclaró que no habrá suspensión del servicio de agua por más de 48 horas, ya que los calendarios emitidos por CMAS, marcan de manera clara las tres zonas donde se aplicarán los tandeos y las maneras de hacerlo y ninguno marca más de 48 horas sin servicio.



En dos zonas se aplicarán 48 horas de servicio por 48 sin servicio, mientras que en la zona alta será 48 horas de servicio por 24 sin servicio.



De este modo, desmintió un audio que circuló en días pasados entre xalapeños, donde se mencionaba del supuesto desabasto de agua en la ciudad capital.



Para finalizar, el Director de Gobernación recordó que el día de ayer se tomaron medidas preventivas y se suspendieron actividades comerciales con motivo de la pandemia.



En ellas se incluyen la suspensión temporal de actividades sociales, económicas y giros comerciales, en relación a los siguientes giros:



Gimnasios, lugares para hacer ejercicio o cualquier tipo de actividad física, centros de meditación, billares, centros de diversión, de juegos electrónicos, videojuegos o realidad virtual, juegos mecánicos y electro mecánicos, juegos infalibles, museos, cines, teatros, pinacoteca y galerías, bibliotecas, ferias y centros de actividades recreativas.



También se suspenden todas las actividades públicas y privadas, incluyendo las religiosas, en mercados o tianguis.