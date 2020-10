No hay vacuna contra influenza en el “Gastón Melo” de Xalapa

A pesar de que el jueves de la semana pasada inició la campaña de vacunación contra la influenza, el Centro de Salud “Gastón Melo” de esta ciudad no tiene la vacuna.



Este lunes, personal de Enfermería del Centro de Salud informó a las personas que estaban formadas desde antes de la 7 de la mañana que la Jurisdicción Sanitaria Número 5 aún no les ha surtido la vacuna y hasta el momento no tiene información oficial de cuándo podrán llegar los lotes.



La mayoría de las personas que acudieron y que no se les aplicó la vacuna son de la tercera edad.



El horario de vacunación está establecido de las 8:30 de la mañana a las 13:00 horas, de lunes a viernes.



A las personas se les informó que si en el transcurso del día llegan los lotes de vacuna, a partir de mañana se aplicarán; no obstante, no se dio un medio por el cual puedan informase de la disponibilidad de las vacunas.



Cabe señalar que la Secretaría de Salud de Veracruz informó con anterioridad que la campaña de vacunación concluye el 31 de diciembre y que hay disponibles dos millones 389 mil 564 dosis.



El número de vacunas correspondientes a cada Jurisdicción Sanitaria son: Pánuco 79 mil 313, Tuxpan 74 mil 349, Poza Rica 138 mil 114, Martínez de la Torre 78 mil 670, Xalapa 203 mil 267, Córdoba 132 mil 434, Orizaba 113 mil 239, Veracruz 189 mil 155, Cosamaloapan 76 mil 664, San Andrés Tuxtla 101 mil 694 y Coatzacoalcos 175 mil 782.