No hubo muertes por COVID este domingo en Veracruz; casos activos bajan a 323

La Secretaría de Salud (SS) confirma 122 mil 584 (+ 27 nuevos) casos de COVID-19 acumulados en Veracruz, de 262 mil 822 eventos analizados.Tocante a contagios activos hay 323 positivos y 218 sospechosos. En lo que va de la emergencia sanitaria se han recuperado 107 mil 689 pacientes y permanecen en vigilancia 369.Hoy no hubo fallecimientos, aunque la dependencia reporta 127 mil 184 resultados negativos y 13 mil 054 sospechosos acumulados.La Dirección de Salud Pública, a cargo del doctor Salvador Beristain Hernández, emitió recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal -que abarca de octubre a marzo- como influenza estacional y COVID-19, al cual somos más susceptibles en estos momentos.Por lo anterior, es importante cuidar a los grupos vulnerables: adultos mayores, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con alergias o enfermedades crónicas.Igualmente, utilizar ropa adecuada para el frío; evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire; ingerir alimentos y complementos ricos en vitaminas C y D; no salir de casa si hay fiebre, dolor de cabeza y garganta, tos o escurrimiento nasal; no automedicarse.Acude a un módulo por tu dosis contra la influenza, no hay ninguna contraindicación médica en cuanto a recibir simultáneamente este biológico y el anticoronavirus.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas, llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.