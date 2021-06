No hubo vigilancia “selectiva” en elecciones, aclara Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que su Gobierno sí atendió todos los llamamientos que le hizo el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para garantizar la seguridad en las elecciones y en los días posteriores que se llevaron a cabo los cómputos municipales y distritales.



Pese a que los integrantes del Consejo General del Organismo denunciaron el pasado viernes la vigilancia “selectiva” por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que descuidó los municipios donde quienes virtualmente ganaron eran partidos de oposición, sostuvo que hubo algunas “excepciones”, evitando revelar una en particular.



“Se atendieron todos, no pasó a más, a excepción de éste que me estoy reservando, se atendieron todos, que sí hubo: lo que ha pasado regularmente las elecciones municipales y casi en todas las elecciones pero sobre todo cuando hay elecciones municipales, que los seguidores de un candidato, una candidata, van hacia el Consejo Municipal a alegar que las elecciones les favorecen, que se cuenten bien los votos, que se haga transparente eso fue, es normal, sucede mucho y ahí nosotros también dimos seguridad”, precisó.



Al indicar que algunas de estas situaciones ocurrieron en Alvarado y Tantoyuca, donde personas armadas con palos y pistolas estaban intimidando a habitantes de sus comunidades para que no fueran a votar, acotó que los incidentes fueron “focalizados”.



“Observamos que en unas zonas muy focalizadas, de hecho entre municipios, presuntos grupos armados, algunos con palos y otros con armas de fuego, estaban tratando de causar que la gente no saliera a votar en las comunidades, esto se dio con mayor frecuencia en las comunidades de Tantoyuca”, detalló.



Sobre la afirmación que hizo la semana pasada de que hay candidatos involucrados con grupos delincuenciales, García Jiménez reiteró que “de manera seria y tratando de no prejuzgar”, “algunos partidos lamentablemente postularon a personas con sospecha de estar en grupos delictivos o bandas delictivas, no necesariamente de la delincuencia organizada, un cártel pues”.



Afirmó que “por fortuna”, se tenían detectados y perdieron en los comicios, “se adelantó la sociedad, la ciudadanía y los hizo a un lado, entonces estaría de más porque recuerden que la sospecha no nos puede motivar a actuar en contra de alguien”.



En ese sentido, acotó que como autoridad tiene que existir la denuncia con un señalamiento claro, con pruebas fundadas, para que un juez determine lo que corresponda.



El Mandatario refrendó que sí se atendió la petición de seguridad, “a grado tal que hubo una reunión de coordinación entre consejeros del OPLE y el subsecretario de Seguridad Pública (…), ustedes vieron que en Xalapa se atendió, era su principal petición que ya que venían urnas y que se iba a llevar el proceso que se debe haber hecho en el Consejo Municipal, se iba a hacer acá, nos pidieron seguridad y pusimos”.



Finalmente, el Gobernador dijo que su administración está dando seguimiento a todas las peticiones y se han atendido, no sólo a través de Seguridad Pública del Estado, sino también con el apoyo permanente de la Guardia Nacional, a quienes les agradeció por la colaboración.