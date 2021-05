No le puedo fallar al apoyo y confianza de Banderilla: David Sangabriel Bonilla

Aun con la fuerte lluvia en Banderilla la tarde de este domingo, cientos de perredistas marcharon por la avenida principal para mostrar su apoyo al candidato a la Presidencia Municipal por la coalición “Va por Banderilla”, David Sangabriel Bonilla, por lo que queda demostrado que el PRD está vivo y más fuerte que nunca, asentó el dirigente estatal, Sergio Cadena Martínez.



Por su parte, el candidato de la alianza PRD-PAN-PRI a la presidencia de Banderilla agradeció a todos los que lo acompañaron en su evento y dijo sentirse honrado y más comprometido, ya que la gente lo acompañó hasta el final del recorrido, a pesar del tremendo aguacero que se dio en plena marcha.



“La gente no se retiró, siguió caminando en el contingente de la marcha, eso para mí significó mucho, a este apoyo y confianza no le puedo fallar, tengo un compromiso muy grande con mi pueblo y hoy, después de esta marcha, me siento doblemente comprometido, gracias a todos por acompañarme durante estos días de campaña, juntos retomaremos la ruta del desarrollo. ¡Vienen buenos tiempos para Banderilla!”, expresó.



Sostuvo que gracias a su experiencia como servidor público, podrá realizar acciones y gestiones que detonarán el desarrollo del municipio.



“Tuve la oportunidad de servir a mi pueblo en áreas medulares para la administración pública, como Director de Comercio, Secretario de Ayuntamiento y Director de la Comisión Municipal de Agua Potable, gracias a ello, pude conocer de fondo las verdaderas problemáticas que aquejan a nuestra población, además me mantuvo muy cercano a la gente”.



De igual modo, recordó que los ejes de sus propuestas de gobierno están enfocados principalmente en la salud, seguridad, atención ciudadana, educación, arte y deporte, comercio, agua, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, medio ambiente, fomento al empleo y desarrollo económico.



No obstante, David Sangabriel pidió a los banderillenses no confiarse y les recordó la importancia de salir a defender la alianza, “vamos muy bien, encabezamos todas las preferencias, únicamente nos falta ratificar esta fortaleza emitiendo nuestro voto el próximo 6 de junio, vamos a votar por la alianza Va por Banderilla, votemos por el PRD, PRI y el PAN”.



Para finalizar y a decir de Sergio Cadena, el discurso de los candidatos perredistas tiene propuestas reales, concretas, dirigidas a tiempos reales y mismas que pueden realizarse a mediano y largo plazo, por lo que reiteró que son la mejor opción para los veracruzanos.