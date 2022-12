No les pagan aguinaldo y paran obra de SEDATU, en Acayucan

Un grupo de 114 obreros que trabajan en la construcción del Centro Integrador para el Desarrollo y Parque Lineal en la colonia Hilario C. Salas de esta ciudad, pararon labores, en exigencia a que les paguen el aguinaldo.Entre albañiles, ayudantes de albañiles, carpinteros, herreros, entre otros, decidieron estar el día de hoy de brazos caídos, para manifestar su legítima petición que les paguen el aguinaldo, además de otros pagos que están marcados dentro de la Ley laboral.Piden, sean dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), les paguen horas extras que han laborado.También han despedido a obreros sin ningún motivo, por lo que también exigen para ellos que les paguen la liquidación, y todos los pagos que por derecho les corresponde, y que la empresa que los contrató no les dio.Los obreros exigen a la empresa se haga cargo o de lo contrario no van a trabajar en la construcción del Parque Lineal y el Centro Integrador para el Desarrollo, obra que realiza el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que a su vez asignó bajo licitación a una empresa.