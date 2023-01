No les pagan quincenas y empleados municipales de Sayula de Alemán hacen paro

El Ayuntamiento de Sayula de Alemán se encuentra paralizado debido a que empleados de confianza y sindicalizados dejaron de laborar nuevamente por falta de pago.Este viernes, las diversas oficinas del Palacio Municipal amanecieron cerradas y con carteles donde se indica que están “fuera de servicio por falta de pago”.Así, se puede ver la misma estampa en la regiduría de educación, en la Oficialía Mayor, Catastro, Atención Ciudadana, las cajas de cobro, el Registro Civil, Asistencia Social, Asistencia Alimentaria y la Dirección de Protección Civil.De acuerdo con información recabada, son alrededor de 86 trabajadores de confianza y 24 sindicalizados los que dejaron de laborar en las oficinas antes mencionadas.En tanto, otros informes indican que se les debe al menos tres quincenas a unos 150 empleados, quienes además no recibieron su aguinaldo.Los empleados aseguran que tras la detención del tesorero Rafael González Cárdenas no se ha nombrado a alguien en su puesto que tenga la venia del cuerpo edilicio, por lo que los pagos no han salido para los trabajadores.Y es que los ediles habrían votado por una Tesorera Interina, en tanto que la alcaldesa, Lorena Sánchez Vargas quiso imponer un nuevo tesorero.Por ello, han solicitado la intervención, nuevamente, del Congreso del Estado para que medie ante lo que han calificado como una “cerrazón” de la presidenta municipal.