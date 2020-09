No levantan las ventas en panaderías de Xico

Panaderías del municipio de Xico, reportan bajas ventas durante la pandemia que durante meses ha detenido la economía de este sector.



Durante un recorrido, estos negocios informaron que las ventas de galletas, pan de huevo y granillo, han sido casi nulas, pues los consumidores principales de estos productos son turistas y paseantes de la zona.



No obstante, admitieron que el consumo local de pan se ha mantenido al ser un producto de primera necesidad para los pobladores, por lo que estos comercios han podido sostenerse sin la necesidad de cerrar.



“Durante la pandemia la venta de pan de huevo y galletas se vino para abajo, lo que se mantuvo fue la venta de pan normal, el de la venta diaria local, pero la repostería, el pan de huevo y granillo se puede decir que no hubo venta, pues no había turistas en Xico”, explicó don Luis, un panadero del pueblo mágico.



Asimismo, estos trabajadores coincidieron que en las siguientes semanas podría registrarse un incremento en las ventas, ya que poco a poco los fines de semana van llegando más paseantes.



“Este fin de semana ya se empezó a ver más gente en los restaurantes y en los negocios, entonces creemos que esto se va a componer en unos días”, concluyeron.