No llevarán ventas directas de cosechas veracruzanas a zonas de alto contagio

Pese a la contingencia sanitaria por el COVID-19, los productores del Estado no dejaron de cosechar, de ahí que ante el cierre de comercios y la baja demanda los precios están en picada para cultivos como la sandía, el melón, la papaya y el mango, pese a que este último fruto tiene calidad de exportación para autoridades como el embajador de Estados Unidos.



Este miércoles, algunos campesinos veracruzanos acordaron con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) transportar mango manila a las instalaciones de la dependencia y tratar de conseguir mejores precios y ventas.



El titular de la dependencia, Eduardo Cadena Cerón, explicó que se espera que una vez que concluyan las medidas de restricción sanitaria, la comercialización aumente y las ganancias mejoren, sin embargo, por ahora es necesario respaldar iniciativas que favorecen el consumo interno.



Comentó que todos los productores de Veracruz están teniendo problemas por la pandemia, por ello es importante que los ciudadanos adquieran lo que está cultivado en la entidad.



Explicó que al vender en las inmediaciones de las oficinas centrales de la SEDARPA, se evita el llamado “coyotaje” o los intermediarios, de ahí que los beneficios son directos a los campesinos, quienes están asumiendo el costo del transporte.



“El futuro de la Secretaría, además de dar subsidios, apoyos y ayudar en la obtención de créditos, es ese. Se había dejado de hacer, de ayudar en la consolidación entre las partes involucradas. Ahora se busca ser el vehículo de apoyo del vendedor con el comprador directo y quitar de en medio al coyotaje”, explicó.



Añadió que las Jornadas de Consumo Solidario son importantes para los mangueros, pues la SEDARPA ya generó apoyos para 17 mil hectáreas de mango manila en Actopan, Soledad de Doblado, Cotaxtla, Manlio Fabio Altamirano y Medellín de Bravo, entre otros.



“Son el 54 por ciento de la producción de todo el Estado y son cerca de 100 mil toneladas por temporada. Esto es de suma importancia porque no nada más ahorita vamos a vender una caja de 30 kilos por 150 pesos, este es el inicio; hemos tenido gran demanda de este evento”.



Refirió que estas acciones no se pueden aplicar en municipios como Veracruz, Boca del Río, Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos, con los brotes de COVID-19 más feroces pero en Xalapa, tomando las medidas de prevención necesarias, es posible ayudar al campo estatal.



Adelantó que la SEDARPA está en proceso de crear un sitio web o portal para que los productores puedan ofertar y los ciudadanos puedan adquirir los productos sin intermediarios, en un esquema similar como el de la plataforma PROMOVER, que está dirigido a pequeños negocios.



“Buscamos que la gente vea la facilidad de pedir por moto, pedir por aplicaciones, en las grandes ciudades y quitar al coyote”.



Reiteró que una vez que terminen las restricciones por la contingencia, esto puede subir los precios a un buen nivel, pues tan sólo con el mango los campesinos reportan estar vendiendo una reja a 80 pesos, cuando se necesita que se venda a 120 pesos para que sea redituable.



Cadena Cerón coincidió con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, respecto a que el mango veracruzano tiene calidad de exportación, según dijo el funcionario estadounidense en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, reconoció que para poder sacarlo al mercado internacional todavía se requieren de certificaciones, tanto en huertos como en los campos de los diferentes municipios productores.



“Está golpeado el mango debido a que no se ha logrado que productores se certifiquen, por algunas prácticas pero en este momento ya hay huertas detectadas con certificación y fueron las que llegaron a Estados Unidos en este ciclo anterior y el que inicia”.



Añadió que la SEDARPA busca el rescate de viveros y de las huertas de mango porque compiten con la malanga y el chayote.



“Es en estas épocas en donde se puede ver que el mango es un negocio; se había perdido el precio pero ahora con la certificación de algunos huertos que están libres de la mosca de la fruta, el precio del mango manila para exportación puede ser redituable a los productores”.



“Por parte de nosotros y del Comité de Sanidad Vegetal, que trabajamos en conjunto tanto SADER como SEDARPA, vamos a hacer lo que esté en nuestro alcance y posibilidades para mantener a raya las plagas y enfermedades del mango, certificar más tierras libres de mosca de la fruta y poder exportar”, mencionó el titular de la SEDARPA.