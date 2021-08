No lo persigo, hasta conviene un candidato así: AMLO sobre acusaciones de Anaya

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó que en términos políticos conviene un candidato como Ricardo Anaya Cortés, aunque el "bloque conservador" podría postular en 2024 hasta a Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga o hasta el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.



Al titular del Ejecutivo Federal se le cuestionó sobre los videos que ha realizado el panista Ricardo Anaya en los que lo acusa de persecución.



"¿Cómo que estoy persiguiendo a mis adversarios? Dice que no quiero que se fortalezca con miras a la elección del 2024, falta para eso muchísimo, qué voy a estar pensando eso. Diría en términos políticos que hasta conviene un candidato así", reiteró en su conferencia mañanera.



En ese sentido, manifestó entre risas que en "una de esas el bloque conservador saca de candidato a Loret de Mola o a López Dóriga, al dueño del OXXO, a Yunes (Miguel Ángel), al de la COPARMEX, puras finísimas personas".



Añadió que también podrían nominar a los dirigentes de los partidos actuales.



Tras un video publicado este miércoles por Ricardo Anaya, en el que afirma que él se presentará ante el juez si los hermanos del Presidente tienen el mismo tratamiento, luego de que fueron filmados recibiendo dinero, López Obrador reiteró que él no persigue a nadie.



"Yo no soy de malas entrañas, yo no soy igual a ellos y lo saben. Entonces, de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar ladrona, ladrona, ladrona", explicó.



Por ello le pidió al excandidato presidencial panista que asuma su responsabilidad, reiterando que será la autoridad competente la que le dé curso al caso de sus hermanos, porque asentó que ya no es el tiempo de antes, en que el Presidente le ordenaba el Procurador lo que tenía que hacer.



"Esto ya cambió también, no tengo nada que ver con el Poder Judicial. Es un poder autónomo, es un poder independiente, los jueces actúan por su cuenta. Hasta constantemente los estoy cuestionando, no están subordinados, como el tiempo de antes en que el Presidente les daba órdenes", insistió.



Al respecto, el Mandatario se dijo víctima del expresidente Vicente Fox, quien según él le dio instrucciones al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que iniciara un juicio político en su contra.



"Hasta se pronunciaron en contra mía todos los ministros desplegados por instrucciones del Presidente Fox. No somos iguales. Esta gente de pensamiento conservador, además de corruptos, son muy hipócritas. Esa es su verdadera doctrina, la hipocresía", externó.



Dirigiéndose a Anaya Cortés, refrendó que "quién le manda tomar dinero" y aseveró que sus acusaciones son una maniobra política. "Que sirva de experiencia para los jóvenes, que no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Yo voy a escalar, voy a encaramar".



López Obrador continuó en la misma línea y dijo que Ricardo Anaya durante todo su ascenso fue atropellando a los mismos en su partido. “Lo que pasa que como son iguales, ahora ya se les olvidó pero fue avanzando y entonces hizo acuerdos con el PRI".



Al respecto, afirmó que durante el debate presidencial en 2018, José Antonio Meade acusó al panista de corrupto, algo que no salió al aire durante su trasmisión.



Por tanto, el titular del Ejecutivo federal dijo que insistirá para que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial informen de la denuncia y la investigación que se sigue en contra de Ricardo Anaya.



"Que no se vaya a quedar todo en que por el debido proceso no se puede dar información. Es un asunto de interés público que a todos nos atañe, que a todos nos importa. Ojalá que la Fiscalía dé a conocer lo del citatorio a Anaya para que no quede en especulación, si no me van a seguir echando la culpa a mí", añadió.



Para finalizar y al definir que este es un "mundo al revés", porque los que antes acusaban a Anaya de corrupción ahora lo están defendiendo, señaló una vez más que sería bueno que se transparente todo y así ya saber de qué se trata la investigación, porque si no "va a decir que lo están persiguiendo y yo voy a quedar de autoritario".