No más desorden administrativo que dejaba a escuelas sin docentes: SEV

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, afirmó que la pandemia de COVID-19 no impidió que la entidad se sitúe ahora en los 10 primeros lugares en cuanto a la calidad educativa.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, expuso que, aunque la implementación de las clases virtuales de la emergencia sanitaria por el Coronavirus generó un rezago en la enseñanza, se implementaron diferentes estrategias para abatirla.Entre ellas, detalló los aprendizajes fundamentales e imprescindibles en Educación Básica, para ver cómo se encuentran los estudiantes y qué es lo que hace falta tanto a ellos, como en la capacitación docente.Enumeró que ha atendido esta problemática a través de programas como los de “Matemáticas para todo”, “Español para todo” y “Ciencia para todo”, lo que, a su decir, ha tenido “buenos resultados” conforme la evaluación hecha por MEJOREDU.“Nos encontramos en los 10 mejores lugares a nivel nacional, cuando nosotros llegamos a la dependencia, nos encontrábamos en los cinco peores”, afirmó.Escobar García negó que haya inconformidades en la actualidad por el mal estado o la falta de infraestructura educativa, ya que aseguró que ha habido un “récord histórico” en infraestructura educativa.“Hemos invertido miles de millones en los 25 tecnológicos que tenemos a lo largo y ancho de Veracruz, algo que nunca se había hecho, en laboratorios, centros de cómputo, equipamiento, todo esto conlleva de igual manera tener estas acciones de vanguardia, porque cuando los jóvenes salían al mercado laboral pues veían que mucho con lo que practicaban era obsoleto”, dijo.Sobre la entrega de escrituras a planteles que carecían de este documento, enumeró que hasta el momento lo han recibido mil, y 100 de éstas ya han recibido inversión del Gobierno del Estado, gracias a que ya cuentan con la certeza jurídica de la propiedad.“Estamos hablando de escuelas que tenían más de 122 años, que es la más vieja que hemos encontrado, 122 años sin escrituras en Zongolica, en Tezonapa, en Omealca. Es muy lamentable que encontráramos este tipo de instituciones sin ningún tipo de inversión”, cuestionó.Añadió que desde que participó en las protestas contra la Reforma Educativa aprobada en el expresidente Enrique Peña Nieto detectaron que en todo el Estado 12 mil 500 escuelas no tenían escrituras, por lo que siguen avanzando “poco a poco” en el abatimiento de esta problemática.El funcionario estatal dijo que el regreso a clases presenciales, en su momento, generó temor en los padres de familia; sin embargo, tras la vacunación de los niños fue cambiando y ya hay confianza de la impartición de la enseñanza en las aulas escolares.“Esto ha sido fundamental para tener confianza a llevar a sus hijas, a sus hijos a las instituciones. Ante esta situación decirles que en cierto momento hubo cierta resistencia por parte de la minoría de docentes y que al final, el buen trato que se tiene y la relación con las organizaciones sindicales, nos ha llevado a decir que es necesario regresar”, dijo.Hoy en día, comentó, todas las escuelas están abiertas y sin ninguna incidencia en cuanto a contagios del SARS-COV-2, únicamente “lo normal” que ocurre en un plantel debido al “desaseo administrativo”.“Nosotros hemos ido poniendo orden administrativo porque un maestro podía estar físicamente en una escuela, pero administrativamente en otra y esto era un problema porque cuando algún docente tenía algún tipo de accidente, cuándo va a su sistema de seguridad social, lo cuestionaban por accidentarse en un lugar y en su hoja decía que estaba en otro”, dijo.El titular de la SEV expresó que se ha ido regularizando dicha situación, que provenía de los supervisores que “estaban acostumbrados a hacer sus cadenas internas, cambios internos sin avisar en este caso al área administrativa, que es la Oficialía Mayor, y por eso tantas situaciones de faltantes que tenemos a lo largo y ancho de Veracruz”.Zenyazen Escobar refirió que al llegar la actual administración se encontraron con un “sinnúmero de financieras” que descontaban los préstamos bancarios directamente de la nómina de los docentes, dejándolos en muchos casos sin nada de dinero, y por lo cual hay denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).“A través de la Gaceta Oficial del Estado hicimos que el docente no tuviera un descuento mayor al 30 por ciento, como especifica la Ley. Esta era una situación que dejaba sin ningún peso a los maestros por financieras que cobraban intereses. Era una usura y esta situación los dejaban en la indefensión. Nosotros hemos puesto orden”, aseveró.Otra de las irregularidades que derivaba en la falta de docentes en algunas instituciones, era que había profesores que impartían Matemáticas, pero con asignación de horas de Artes, y así permanecía hasta 12 años, impidiéndole obtener el beneficio de más horas porque administrativamente cubría horas de Arte, no de Matemáticas.“Esto ha sido lo que recurrentemente serán faltante de mayo y la desaparición de las horas de taller, por ejemplo, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto se crearon clubes en lugar de tecnología, que fue un error grandísimo porque ante la desaparición de esto, los compañeros quedaron en indefensión para promoción, para aumento, para número de horas y que hoy en día estamos trabajando en ello”, externó.Con relación a la venta de plazas, algo que a su juicio ocurría en el pasado también por el “desaseo administrativo”, hoy en día no ocurre, ya que, con los cambios a la normativa aprobados por la Cámara de Diputados, los aspirantes deben presentar una evaluación para lograr obtener el espacio.“Presentando esta evaluación para obtener una plaza te evita este tipo de acciones de venta de plazas y que al final el diálogo permanente con los sindicatos ha ido entendiendo que hoy los tiempos son otros, que se viven tiempos de cambio, tiempos de la Cuarta Transformación y que no se obliguen a tener este tipo de prácticas de corrupción en el sistema educativo”, refirió.De este modo, el secretario de Educación invitó a quienes reciben ofertas de plazas, a que lo denuncien porque se trata de una estafa, al ya ser imposible que se puedan comprar.“Aquellas personas que quieran una plaza tienen que evaluarse como lo marca la Ley y que así hemos ido mejorando el sistema educativo del Estado de Veracruz”, refrendó.Por otro lado, aseguró que a su llegada a la dependencia se habían destinado mil 89 millones de pesos a 889 obras que las administraciones pasadas dejaron abandonadas y de las que ya han recuperado 600.“Hemos ido trabajando hoy en el tema de obra pública (…) Son muchas acciones y pero siempre revisado que se culminen hasta finalizar y hablar con las madres y padres de familia que son los que siempre están al pendiente de las obras que se realizan en los centros escolares”, abundó.Zenyazen Escobar se dijo satisfecho de los logros obtenidos en estos cuatro años como titular de la SEV, pues agregó que hoy, cuando se menciona a Veracruz, se hace reconociendo el trabajo que se ha realizado en el tema educativo.Uno de esos procesos fue el desarrollo de un algoritmo para el registro de los profesores en la plataforma “MiSEV”, para la vacunación antiCOVID, lo cual fue replicado a nivel nacional por el Gobierno Federal y establecido como “ mivacuna.salud.gob.mx ”.“En el tema de la plataforma MiSEV nos dieron un reconocimiento en la Cámara de Diputados, de la Comisión de Ciencia y Tecnología (…) porque tenía que ver en el tocar el papel, las boletas impresas, que fueron boletas digitales y que con ello nos dieron reconocimiento”, destacó.Adicionalmente, mencionó los aportes al diseño curricular de Escuela Normales que se realiza en Tuxpan, lo que ha sido retomado por el Ejecutivo de la nación, lo que significa “un orgullo” para la Secretaría que encabeza.“Cuando se habla de Veracruz ya no se toma como corrupción, como desfalco, como anteriormente se venía realizando; (es) signo de trabajo y compromiso por transformar la Educación”, reafirmó al adelantar que para 2023 seguirán abatiendo el rezago educativo generado por la pandemia, mejorar la infraestructura escolar y realizar más acciones en los lugares más apartados de la entidad.