No más mejores promedios; “Nueva Escuela Mexicana” priorizará educación democrática

Una educación centrada en la comunidad y no en los "mejores promedios" o el "éxito individual" plantea el modelo de la "Nueva Escuela Mexicana", explicó el Director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación, Marx Arriaga Navarro."Estamos acostumbrados a tener una educación centrada en el éxito y medir la calidad por un trabajo individual... una cuestión centrada en la meritocracia y los estímulos que se dan; en los sexenios anteriores se basaban en las calificaciones para darle una beca solo a los mejores promedios en la escuela", refirió.A decir de Arriaga Navarro, este sistema segrega a quienes no tienen las mismas oportunidades y condiciones a partir de una educación solo sustentada en el "mérito"."Digamos que el cambio de los conceptos no es una cuestión radical, entran conceptos que no estaban, como una recuperación de la memoria histórica", señaló.El funcionario de la Secretaría de Educación celebró que en la propuesta de la "Nueva Escuela Mexicana" participaran maestros e investigadores, previa convocatoria, para definir los ejes y conceptos del modelo.Así, se proyectan seis libros de texto por cada grado, indicó Arriaga Navarro."No hay contenidos de la 4T sino que es una forma de ver diferente a la educación, donde no es una cuestión de que unos cuantos reciban la educación, sino que todos deben recibir las mismas oportunidades para salir adelante".Y culpó a los medios de comunicación de "promover el éxito personal", en donde cada uno "va luchando, va conquistando sus metas personales y donde la gente se va segregando"."Eso está bien en el sector privado o de consumo, pero el estado debe promover relaciones democráticas y lo que hace la 4T es recuperar la educación pública", concluyó.