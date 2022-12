No más veneno: Urge regular plaguicidas y fertilizantes en México

Tras recibir la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 2022, el doctor Manuel Ángel Gómez Cruz hizo un llamado al Gobierno Federal y representantes populares para que se cumpla con una nueva legislación de salud que regule el uso de plaguicidas y fertilizantes evitando que ciudadanos consuman “alimentos envenenados”.“No a los venenos para producir nuestros alimentos, sí a la vida y no hay por qué nos tienen que obligar a consumir alimentos que estén contaminados y que afecten a nuestra salud. Ninguna Ley debe obligarnos a consumir alimentos que afectan a nuestra salud”, subrayó.Gómez Cruz fue reconocido por su labor, investigación y aportaciones a favor de la agricultura orgánica y de los productores en el estado. No obstante, lamentó que existe la posibilidad de que la prohibición de herbicidas tóxicos se siga aplazando en México.En la tribuna del Congreso local dijo que actualmente hay más plagas y enfermedades en el campo, además de que se utilizan productos químicos y agrotóxicos para curar esas enfermedades, los cuales cada vez tienen mayor costo.“Tenemos más plagas, tenemos más enfermedades, gastamos más, utilizamos más productos y le agrego, nos estamos envenenando porque eso va a la alimentación y eso después nos llega a nosotros y está super demostrado que hay 180 ingredientes activos en los productos que son altamente peligrosos para nuestra salud”, advirtió.Refirió que estos productos están prohibidos en diversos países del mundo, sin embargo, en México se están utilizando, tal es el caso del glifosato, herbicida que desde los años ochenta se utiliza en campos del país y el próximo año debe suspenderse su uso por decreto presidencial.Añadió que actualmente se está discutiendo la Ley de Salud en el Senado que busca regular el uso de distintos venenos en el campo, aunque se presumen presiones de Estados Unidos para que el Gobierno no apueste por los productos orgánicos y se aplace la prohibición.“Qué pasa cuando llega al Senado (la iniciativa); empieza Estados Unidos a presionar a nuestro presidente, directamente (…). Grandes compañías comienzan a cabildear con senadores para cambiar esa iniciativa de regular estos productos altamente peligrosos.“Es un momento histórico que tenemos los mexicanos para mejorar nuestra salud, para ya no consumir tantas cosas que afectan nuestra salud y sin embargo ahorita se fue a la política, está en la política y no sé exactamente qué vaya a pasar; ya el caso se empieza a complicar porque se junta esto con otras reformas, otras cuestiones que están ahorita en la política y que se pueden negociar, no sabemos qué puede pasar”, añadió.Cabe señalar que la discusión del dictamen de la Comisión de Salud para la regulación y prohibición gradual de los plaguicidas se ha ido posponiendo, e incluso actualmente se estudia ampliar el plazo para erradicar los llamados agrotóxicos por otros 3 años.Lo anterior en contra del decreto del presidente, Andrés Manuel López Obrador, del 31 de diciembre del 2020, en que se estableció que el glifosato y demás plaguicidas altamente peligrosos (PAP) deberían ser sustituidos de forma progresiva, hasta su prohibición en enero de 2024.Gómez Cruz expuso que 3 empresas controlan el 62 por ciento de la producción mundial de agrotóxicos y tienen un poder “tremendo”.El laureado es originario de la localidad San Pablo, municipio de Papantla, destacando como promotor y fundador de diversos programas y centros de investigación en agricultura e industria citrícola.Fundó y promovió el doctorado en problemas económico-agroindustriales de México, del Tianguis Orgánico Chapingo y de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos.Por el valor de su investigación, ha recibido diversos premios como el otorgado por el Seminario de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha impartido cursos sobre economía, industrias agrícolas, irrigación, suelos, agroecología, fitotecnias, sociología rural y centros regionales.Actualmente es coordinador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (Ciidri), asesor de organizaciones de productores de cítricos del estado y en el cultivo de café en Oaxaca, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y cuenta con reconocimiento especial por su trayectoria y aportaciones para la actividad citrícola.En el Congreso local destacó que a la fecha trabaja en colaboración con el CONACYT y productores de la zona norte, a quienes busca concientizar sobre nuevas formas de producción sin uso de herbicidas tóxicos.“Con esto empezamos a concientizar a nuestros productores que hay que cambiar ese paquete, esa forma de trabajo que lo que viene a hacer es a aumentar las ganancias de unas cuantas compañías trasnacionales que dominan el mercado de esos insumos agrícolas a nivel mundial”.Señaló que se ha dedicado en trabajar con productos sanos para el medio ambiente, productores, trabajadores y consumidores, lanzando un proyecto para 24 mil productores del norte de Veracruz, aunque a la fecha sólo se trabaja en un plan piloto con mil 587 productores y 30 técnicos agroecológicos.“Hay cambios (…); el 35 por ciento de los productores del norte están interesados en cambiar su forma de producir. Falta capacitarnos, llegar a estar con ellos para que todos esos productos agrícolas lleguen a nuestras mesas”.Destacó que recibe el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en un intento por que se cumpla el decreto del 31 de diciembre de 2020, que instruye a dejar de utilizar el herbicida glifosato en un proceso gradual.“Este proceso es gradual, pero al 31 de enero de 2024 está estrictamente prohibido usar el herbicida glifosato, que CONACYT tiene la encomienda de hacer ese trabajo, ‘qué paquetazo’ cambiar la forma de producir de los ochentas utilizando mata hierbas, utilizando herbicidas; ahorita nos quedan unos cuantos meses y es un problema grueso”.