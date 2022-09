No me fijo en faltas administrativas: Gobernador ante presuntos abusos contra motociclistas

Luego de que se denunciaran presuntos abusos de policías estatales que detuvieron a motociclistas este miércoles tras el asesinato de la docente Elizabeth Meza, el gobernador Cuitláhuac García justificó que todo fue por presuntas faltas administrativas detectadas durante el operativo en la ciudad.En específico, sobre el caso del motorrepartidor Mario “N”, cuya familia temía que le imputaran sin razón el crimen ocurrido frente a la primaria “Adolfo Ruiz Cortines”, el mandatario aclaró que ya fue liberado.Asimismo, aclaró que no puede atender cada uno de estos casos pues deben resolverse a nivel municipal.“Que si se orinó en la esquina, que si le pego al vecino, que si iba en una moto que parecía robada... no puedo atender a nivel municipal, los propios elementos lo resuelven, las instancias lo resuelven”, dijo en conferencia de prensa.De este modo, descartó “detenciones inmediatas” para dar resultados en el caso del asesinato de la maestra.Y es que, el titular del ejecutivo fue cuestionado sobre la detención del joven sin orden judicial, la cual, familiares señalaron que se llevó a cabo para “dar resultados” ante los hechos violentos suscitados afuera de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, situación que el gobernador desestimó.En ese tenor, el mandatario estatal dejó en claro que en esta administración es aplicar la justicia y “no injusticias”, por lo que en el caso de las faltas administrativas las que ameritaron detención, se llevaron a cabo y luego salieron en libertad.Aclaró que el joven en cuestión, salió libre luego de que la Fiscalía General del Estado determinó que no había relación con el hecho.“En medio del operativo hubo muchas faltas administrativas, esas no merecen órdenes de aprehensión, se pone a disposición a quien corresponde, salen libres. El joven ya salió libre, está en libertad”, explicó.Por lo anterior, exhorto a los ciudadanos tener toda su documentación del vehículo en orden, para en caso de una revisión apoyar a la autoridad y descartar cualquier situación o falta administrativa.