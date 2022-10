No me promociono, “yo ando trabajando”, dice Superdelegado

El delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, minimizó las quejas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre que incurre en posibles actos de promoción a su persona con la entrega de apoyos y subsidios en eventos públicos, luego de anunciar que buscaría la Gubernatura "Yo ando trabajando porque es la encomienda que me dio el Presidente, no de ahorita, yo ya dije que no le voy a hacer caso ni le voy a dar rating a esos partidos y menos a los hijos del Chupacabras", dijo.El pasado 22 de septiembre, el diputado local y Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín exigió la renuncia de Manuel Huerta por posibles actos anticipados de campaña.Al respecto, Huerta afirmó que pese a las críticas de los demás partidos no renunciará al cargo de Delegado del Bienestar."Mi corazón late por amor al pueblo, yo platicaba que en estas zonas me tocó venir a obligar a los gobiernos de la época a que trajeran los lavaderos y el agua, porque no había agua en esta zona (en El Moral)".Respecto a la reforma al artículo constitucional mediante el cual el Congreso modificó el concepto de "veracruzano" o "veracruzana", Huerta enfatizó que dicho cambio resultaba "innecesario" y resultó un "brete"."Y ahora ahí esta el litigio. Se los dije pero no me hacen caso. El tema era la residencia y la persona que reside cinco años puede aspirar", dijo.Sin citar nombres, Huerta añadió que igual aspiran por la gubernatura "uno de Hidalgo, uno de Zacatecas, uno de Tlaxcala, todos los que sean pueden".