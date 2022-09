No necesitamos un teatro, dicen ante posible reubicación de escuela en Ixtaczoquitlán

Padres de familia y docentes de la Escuela Primaria “Benito Juárez García”, ubicada en el centro de Ixtaczoquitlán, rechazaron la reubicación del plantel, que aparentemente el municipio cedió en comodato al Gobierno del Estado para invertir en un teatro.El rumor que trascendió entre la comunidad escolar alertó a quienes este día manifestaron su rechazo a cualquier proyecto que atente contra la escuela, pues de manera oficial el alcalde Nahúm Álvarez Pellico no les da la cara, afirman.Jacinta Martínez Ramos, exdocente y presidenta de la Asociación de Padres de Familia; Ana Lilia Arias, madre de familia y José Alfredo Contreras, acompañados de un centenar de padres, señalaron que en campaña el ahora Alcalde prometió no meterse con la institución y hoy ni la cara les da.De 110 padres de familia que han asistido a las juntas para rechazar la reubicación, 107 están apoyando, el resto aseguran van a firmar un documento que enviarán al Secretario de Educación en Veracruz y al Gobernador del Estado."A Nahúm le interesa la ubicación del predio, no le interesa la escuela, ni los alumnos ni los docentes. A nosotros no nos hace falta un teatro, ni un comercio. No estamos en contra de la modernización pero tampoco de perjudicar a los niños", sostuvieron.El proyecto que el Ayuntamiento maneja, señalan, es el de pasar la escuela a un edificio de dos plantas en un lugar pantanoso y como padres de familia la prioridad es la seguridad de los niños."Que Nahúm nos aclare porque está haciendo esto, si cuando fue diputado nos dijo que nos apoyaría y ahora sale con esto. No da la cara, se esconde", lamentaron.Cabe recordar que dicho predio fue una donación a Cereón Sánchez Bautista, exdirector, en marzo de 1912, según consta en documentos que mostraron los inconformes.Además dieron a conocer que la SEV asignó recursos para la remodelación del plantel, del que a la fecha se desconoce qué hizo el Alcalde con eso y ahora exigen se utilice para la construcción y mantenimiento de aulas.