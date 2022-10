No normalicen la violencia, pide presidente CANIRAC a rubro restaurantero de Orizaba

El presidente de la CANIRAC Orizaba, Carlos Josué Cruz Mendoza, dijo que el tema de la inseguridad es complicado y debe ser atendido por las autoridades correspondientes, sin embargo se debe tener cuidado de que ciudadanos no normalicen los hechos violentos que ocurren a diario en diferentes partes de la región, consideró."Esto es un tema social, porque a veces lo comenzamos a normalizar, ya ocurrió tal o cual cosa y no debemos verlo como normal. Es triste y lamentable que haya actos de violencia, pero un país sin empleo o sin opciones de fuentes laborales es un país que tiende a ser violento", dijo.Por ello destacó que como rubro restaurantero buscan generar y dar empleo, capacitar a la gente. "Como empresarios no solucionamos el tema del desempleo, pero sí debemos estar trabajando desde nuestra trinchera para que la comunidad mejore".En este sentido apuntó que siempre que se abre un negocio hay un riesgo, pues se invierte capital pero no se sabe cuál será el comportamiento que tenga."Ocho de cada diez emprendedores al segundo año cierran por diversos factores, entre ellos destaca la capacitación en materia de finanzas tanto personal como empresarial".