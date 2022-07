No nos basamos en rumores, dice Cuitláhuac sobre captura de Exdirector de la Ministerial

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo no tener conocimiento sobre la supuesta detención del exdirector de la Policía Ministerial en el bienio anterior, Jorge Arturo Rodríguez Pucheta; ni sobre las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del Coordinador Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos.En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, y luego de que se diera a conocer esta información de manera extraoficial, el mandatario dijo que no se debe trabajar con base en rumores y más cuando se trata de temas prioritarios, que deben manejar con apego a Derecho y el protocolo de cuidado de la información."Para ser eficientes, eficaces y no prestarse a rumores. Por lo que en este caso tiene que manejarse así. No sé yo en qué delitos pudiera haber incurrido, no sé si la carpeta de investigación existe o no, o si está bajo investigación", expresó.El titular de Ejecutivo sostuvo que le ofreció a la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, todo el apoyo de la Coordinación de la Mesa de Construcción de la Paz, recordando que su Gobierno ha firmado convenio con los de Oaxaca y Puebla, para estrechar aún más la cooperación en materia de seguridad."Ella (la fiscal) no me ha dicho el detalle de cómo opera esta situación porque obviamente hay instancias y secrecía en ciertos procedimientos ministeriales a fin de salvaguardar la misma operación", reiteró.Al ser Rodríguez Pucheta un funcionario en la administración estatal de Morelos, García Jiménez dijo que siempre está en contacto con su homólogo, Cuauhtémoc Blanco, aunque evadió saber si pesa sobre él una investigación o si fue aprehendido este jueves."Insisto, yo me debo atener a la información de la Fiscalía, es un ente autónomo. Yo no puedo atreverme por oficio, ‘infórmame bien, qué vas a hacer’. No, yo soy respetuoso de la Fiscal. La postura oficial es que nosotros respetamos a las fiscalías generales de los estados a fin de salvaguardar sus operativos", reiteró.Reconoció el interés de los medios de comunicación en darle seguimiento a este presunto hecho, pero insistió que debe ser responsable en hablar al respecto a fin de marcar una diferencia con sus antecesores, que según él, manejaban todo mediáticamente, pero "en lo oscurito", pactaban y negociaban."Nosotros tenemos una formalidad y un respeto al Estado de Derecho, que debe prevalecer ante todo y con todo lo que esto implica. Los procedimientos judiciales apegados a Derecho, respetando a terceros, siempre con mandamientos judiciales, poniendo ante un juez a los detenidos para que sigan un proceso", finalizó.