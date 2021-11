No nos frena pandemia ni caer de un helicóptero, la 4T trae resultados: Cisneros

Al afirmar que han sido tres años de mucho trabajo y el cual está permitiendo percibir un Veracruz distinto y con el sello de la “Cuarta Transformación”, el secretario de Gobierno del Estado, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, definió la administración de Cuitláhuac García Jiménez como una que dejó los escritorios y oficinas para ser itinerante y recorrer toda la entidad.En entrevista para alcalorpolitico.com y Teleclic.tv con motivo del Tercer Informe de Labores del Mandatario estatal, el Secretario de Gobierno acotó que a pesar de la continuidad de la pandemia de COVID-19, este 2021 se caracterizó por ofrecer una atención total y permanente a todas las regiones de la Entidad.“Hubo una atención total y permanente en todas las regiones de Veracruz. Hoy podemos decir con mucha tranquilidad en este tercer año de Gobierno del gobernador Cuitláhuac García Jiménez le seguimos cumpliendo los veracruzanos, al ser un Gobierno más que de escritorio, de oficina, es un Gobierno de territorio, un Gobierno itinerante”, manifestó.El responsable de la política interna presumió haber recorrido todos los municipios de Veracruz “con la cara en alto y con mucha tranquilidad”, algunos que antes no se tomaban en cuenta los han visitado “muchísimas veces” y es algo que le han reconocido los alcaldes que dejan sus cargos el 31 de diciembre.“El acercamiento ha sido directo, hemos buscado eliminar que no haya intermediarios entre nosotros y eso ha generado una confianza a lo largo de estos tres años que nos tocó colaborar con los Alcaldes que ahora ya van en sus últimos meses de sus cuatro años de Gobierno, algunos me dicen que se van extrañando el trato con el Gobierno”, aseveró.Cisneros Burgos dijo entender que la pluralidad es lo que hace fuerte a un Estado y Veracruz es uno plural, multiétnico, con diversos ecosistemas y diversos orígenes culturales.“Hemos ido cambiando en Veracruz poco a poco, interiorizando a los diferentes actores políticos, principalmente a los Alcaldes es que estamos rescatando el orgullo de ser veracruzanos pero no un orgullo ramplón de decir: bueno, soy veracruzano, soy más que otro, no, es un orgullo que atiende a nuestra rica historia como veracruzanos”, resaltó.En ese sentido, recordó que en el Estado está asentada la cultura prehispánica más antigua de Mesoamérica: Olmeca; posteriormente, aquí se dio la llegada de los españoles hace poco más de 500 años con la conquista y la colonia, se instauró el primer municipio libre de América y llegaron los primeros esclavos, de los cuales surgieron los afrodescendientes.“Creo que en este Gobierno tenemos clarísimo y estamos atendiendo ese rescate de identidad que hace que los mexicanos sepamos quiénes son los veracruzanos, que representan en la historia de este gran país, entre otras cosas, la libertad, aquí se abolió la esclavitud, aquí fue el primer pueblo libre de América, aquí en mi tierra veracruzana se formó la Independencia”, rememoró.Apuntó que Veracruz carga una “historia enorme” y en esta “Cuarta Transformación”, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, está claro que se debe desterrar la corrupción, que haya justicia y oportunidades para todos, sin privilegios para algunos.“Se gobierna para todos sin distingo, se gobierna sin privilegio que eso era muy complejo en Veracruz, que se terminaron los privilegios, hoy aquí no cuentan los apellidos, lo que cuentan son las acciones y que respetemos la Ley absolutamente todos y creo que este Gobierno ha dado muestras de eso”, expuso.Eric Cisneros dijo que ya no vale quién tiene más o menos dinero y adicionó que la Ley no se hizo para ricos o pobres, sino para todos y eso es lo que se está buscando hacer en Veracruz.El titular de la SEGOB mencionó que el reto para el próximo año es seguir transformando el Estado, que haya justicia para todos y erradicando la corrupción, por eso ya se reunió con los ediles electos, para hacerles saber de ello.“Les estamos pidiendo porque así nos lo ha instruido nuestro Gobernador, que seamos muy transparentes en el manejo de los recursos públicos. Los recursos no son de una familia, ni son de un Presidente, ni son de una región, los recursos públicos pertenecen a todos los veracruzanos”, precisó.Reconoció que el “gran reto” será transparentar todas las acciones que se hagan y consolidar la pacificación de Veracruz, no desde el punto de vista de más policías, armamento y patrullas, sino desde la recomposición del tejido social que se dañó por el abandono de los “gobiernos neoliberales”.“No les importaba más que abrir las puertas al extranjero y a los extranjeros y poco se dieron cuenta o no quisieron hacerlo de que las familias veracruzanas y mexicanas se estaban desintegrando y eso ocasionó que hubiese mucha violencia en el país, hoy poco a poco va regresando la tranquilidad y la paz”, afirmó.En la entrevista, el integrante del Gabinete de Cuitláhuac García Jiménez refrendó que cuando no hay justicia para todos, sino que es direccionada hacia algunos, genera inconformidad social y eso es lo que se está erradicando en Veracruz.Luego de asegurar que la pandemia de COVID-19 no fue pretexto para que la dependencia a su cargo dejará de atender sus compromisos, Eric Cisneros destacó que se mejoró la productividad con respecto al año pasado y al 2019.“Nosotros estamos dando los resultados a los veracruzanos, la pandemia no es el pretexto para nadie, al contrario debe ser una motivación para entregar mejores resultados. Pongo como ejemplo la Defensoría Pública de Veracruz, en sólo tres años hemos atendido a más veracruzanos y veracruzanas que en los últimos dos Gobiernos con casi 50 mil acciones”, precisó.Además, apuntó que se elaboraron cerca de 150 videos de Orgullo Veracruzano, con los que se dieron a conocer las riquezas turísticas, gastronómicas y culturales de todas las regiones de la Entidad, mismos que ya tienen más de 30 millones de reproducciones en las plataformas digitales.“(La pandemia) nos motiva y nos alienta para seguir trabajando en beneficio de los veracruzanos”, dijo una vez más el funcionario estatal al destacar el trabajo de atención a los ciudadanos que se vieron afectados por el huracán Grace, en la sierra del Totonacapan.“Recorrimos los municipios como Conquihui, Zozocolco, Coyutla en la sierra del Totonacapan, atendiendo junto con el Ejército, la Marina, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública a través del Plan Tajín”, detalló.Posteriormente y tras la división de tareas para apoyar a los damnificados, expresó que junto con otros funcionarios estatales y federales se trasladaron para atender la región de la Huasteca Baja, integrada por los municipios de Ilamatlán, Zontecomatlán, Huayacocotla, Texcatepec y Tlachichilco, recordando el percance que sufrió un helicóptero en el que se trasladaba dadas las inclemencias del tiempo.“Afortunadamente salimos con vida, tan así que aquí estamos pero al día siguiente regresamos a reuniones y eso permitió que los veracruzanos y las veracruzanas de toda esa región siguieran siendo atendidos, nunca se les dejó solos”, aseguró.Después de referir que en el gobernar del Siglo XXI siempre faltan y se apuesta y se mantiene la calidad, el nuevo proceso en la administración es la mejora continua y nunca un proceso que habrá de concluir.“Siempre tendremos que seguir mejorando continuamente porque así es la sociedad, es un proceso de reconstrucción y renovación permanente y los gobiernos tenemos que ir a la par de las necesidades de la gente”, destacó en la plática.Finalmente, Eric Cisneros comentó que el compromiso es seguir trabajando todos los días y redoblar esfuerzos, añadiendo que “si no nos dobló la caída de un helicóptero, pues creo que podemos continuar y seguir en esa ruta, nos debe incentivar que cosas como las que sucedieron nos permitan seguir con vida y que podamos seguir dando buenos resultados”.