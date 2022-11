No ocurrió el “boom” que esperaban con bodas gay en Xalapa

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, dio a conocer que sólo cuatro parejas gay se han casado en la Capital, luego de la reforma al Código Civil de Veracruz que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo.Por ello, afirmó que el "boom" de uniones que se creía iba ocurrir con la modificación a dicha norma jurídica, no ha sucedido en el municipio.“Contrario a lo que la gente creía que iba a ser el boom, que se iba a llenar los registros civiles de bodas entre parejas del mismo sexo, no. No llevamos más que cuatro realizadas en el municipio de Xalapa”, expuso en entrevista.Detalló que las primeras tres bodas ocurrieron en junio pasado, días después de que los diputados avalaran el cambio respectivo, y la otra al mes siguiente, sin que hasta ahora haya habido más demanda.“Están igual, dos parejas de mujeres y dos parejas de hombres”, indicó Martínez Corona.Cabe recordar que ahora el artículo 75 del Código Civil de Veracruz estipula que el matrimonio es la unión de dos personas a través de un contrato civil que, en ejercicio de su voluntad, deciden compartir un proyecto de vida conjunto, a partir de una relación afectiva con ánimo de permanencia, cooperación y apoyo mutuo y sin impedimento legal alguno.En cuando a la reasignación sexogenérica en las actas de nacimiento, precisó que han recibido tres solicitudes que remitieron Dirección General de Registro Civil, que es el que de encarga de realizar el trámite administrativo.“No los hacemos nosotros, ninguna oficialía los hace, solo los captamos y los remitimos a la subdirección que se encarga de ese trámite para hacerlo de manera correcta y ágil”, abundó.