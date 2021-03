No “palomearé” candidatos de MORENA, dice Esteban Ramírez; ya se hacen encuestas

El delegado nacional de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, informó que la Comisión Nacional de Elecciones ya realizó las encuestas para determinar quiénes serán los candidatos a las diputaciones federales.



Actualmente se hacen los sondeos para las candidaturas a diputados locales y en unos días se hará lo propio para las Presidencias Municipales.



Aclaró que él no va a “palomear” a ningún candidato en el próximo proceso electoral y que su participación será únicamente emitiendo una opinión sobre las personas que salgan en primer lugar en las encuestas.



Comentó que serán las comisiones nacionales de elecciones y de encuestas las que en próximos días anuncien quiénes serán los candidatos a diputados federales por MORENA en el Estado de Veracruz.



Luego de eso, dijo, se hará lo propio con los candidatos a diputados locales, pues ese proceso, se está realizando en este momento, a través de encuestas.



Esteban Ramírez Zepeta indicó que hasta lo último se tiene previsto determinar a las y los candidatos a las presidencias municipales, pues aún no se han iniciado las encuestas para este caso en particular.