No para la inseguridad, lamentan ciclistas de Orizaba

El presidente de la Asociación Bici Ori Paz y Bien, Delfino Ramírez Encarnación, señaló que se siguen presentando situaciones de inseguridad y robos para los ciclistas en la zona.Mencionó que cada semana les dicen que se robaron bicicletas, pero también han sufrido algunos sustos, principalmente en El Corazón, en la zona baja de Ixtaczoquitlán y Fortín.Indicó que hay compañeros que han optado por mejor no salir a ciertas zonas, por la zozobra de que los asalten y les quiten sus bicicletas, además, “como está la situación, con la economía tan dañada, estamos cuidando mucho las bicis”.Apuntó que se les recomienda salir con un grupo numeroso, para que no los atraquen. Incluso se han realizado algunas rodadas intergrupales, es decir, se convoca en abierto a seis grupos y llegan al menos treinta personas y así se sienten menos vulnerables al circular en montaña y rutas.Ramírez Encarnación recordó que En El Corazón hace tres semanas asaltaron a compañeros, les quitaron sus bicicletas y los dejaron descalzos, por lo que no podían ni caminar.“De que sigue existiendo la inseguridad, sigue existiendo, no se ha hecho nada”, finalizó.