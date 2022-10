No paran asaltos a taxistas de Córdoba; les han quitado 18 autos en 15 días

La inseguridad está afectando severamente a los taxistas de Córdoba. En la última quincena hubo un vehículo robado por día y ayer lunes fueron tres, en total 18 autos de alquiler atracados con violencia, afirmó el líder de la Coalición de Sindicatos y Concesionarios de Taxis, Jesús Rivera García.Señaló además que pese a los robos que se registran muchos de sus agremiados no interponen denuncia por el burocratismo que existe en la Fiscalía y que no resuelven nada.Explicó que algunas unidades las han recuperado por sus propios medios, pero cuando interviene la SSP que pone a disposición la unidad ante Fiscalía y los envían al corralón y ahí viene otro calvario pues pasan meses para que puedan recuperar sus autos y el costo es excesivo, prefieren perder sus unidades."Como saben renunció el Secretario Seguridad Pública y el encargado de despacho no está recibiendo y la realidad es que en Córdoba estamos muy mal en el tema de la seguridad".Ante ello, urgió una reunión con el nuevo secretario de seguridad pública y el delegado de mando único al cual señalan que no conocen pues deben frenar el problema que enfrentan actualmente.