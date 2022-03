No podrán detener por abuso de autoridad a Jorge “N” ni a Marcos Even “N”

La justicia federal revocó la sentencia de amparo que había determinado no proteger a Jorge "N" y Marcos Even "N" contra órdenes de aprehensión por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal; por esta razón dichos exfuncionarios no pueden ser detenidos por dicha acusación.Este viernes, en la página de la Judicatura Federal, se publicó la determinación del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, en los autos del amparo en revisión 210/2021, que les concedió la protección de la justicia federal para evitar ser detenidos.Hay que señalar que en 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la emisión de órdenes de aprehensión en contra de Jorge "N" y Marcos Even "N" por presuntamente haber incurrido en diversas irregularidades en el desempeño de sus cargos.Propiamente, se les acusa de haber realizado y permitido el nombramiento de fiscales especializados en combate a la corrupción a personas que no cumplían con los requisitos en ley, como la edad necesaria.Un juez de control consideró que había elementos suficientes para la concesión de las órdenes de aprehensión solicitadas por el ministerio público.Sin embargo, ambos exservidores públicos promovieron amparos en contra de dichas órdenes pero no prosperaron.Ante tal situación, se recurrió la determinación del juzgado de Distrito y este viernes se dio a conocer que el Tribunal Colegiado determinó revocar la sentencia inicial, por lo que no podrán ser detenidos por estos hechos.Cabe destacar que ambos exfuncionarios son considerados prófugos ante los diversos delitos que señala en su contra la Fiscalía General.