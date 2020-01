No podrán emitir sentencia a Jaime “N” hasta que se resuelva amparo

Aunque la Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jaime “N”, hijo de Jaime Téllez Marié, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, la juez de control que lleva el proceso no puede emitir sentencia en su contra.



Lo anterior, ya que el exfuncionario de la Fiscalía Especializada Anticorrupción obtuvo una suspensión provisional de un juez federal y hasta que se resuelva el juicio de amparo se podrá proceder o no en su contra.



Jaime “N” tramitó un amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general del Congreso del Estado, específicamente los artículo 315, fracción I del Código Penal para el Estado de Veracruz y el artículo 83, fracción I, incisos b) y d).



Cabe recordar que está siendo procesado por cometer el delito de ejercicio indebido del servicio público, por desempeñarse o aceptar desempeñarse como servidor público sin cumplir con los requisitos que exige la Ley.



Al respecto, la justicia federal optó por otorgar la suspensión provisional para el efecto de que el Juez responsable continúe con el proceso penal, pero se abstenga de dictar la sentencia correspondiente; “hasta que se resuelva lo conducente sobre la suspensión definitiva del acto reclamado”.



Además, ya que tanto él como otros quejosos se encuentran en libertad, el Juez federal ordenó que no los priven de su libertad con motivo del auto de vinculación a proceso reclamado, hasta que reciban notificación sobre la suspensión definitiva.



La detención sólo se podría realizar si la vinculación se refiere a delitos graves. Sin embargo, en la audiencia de vinculación se determinó que no lo eran, por ello salieron libres con cautelares como la prohibición de salir del país y la firma periódica ante juzgados.



Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, la Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Jaime “N” y Joao “N” por ejercicio indebido del servicio público.



Jaime “N” fungía como fiscal especializado hasta antes de su detención y Joao “N” ya había dejado su cargo tras la salida de Marcos Even Torres, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien fue relevado por Alfredo Corona Lizárraga.



Tras su detención, se informó que Jaime “N”, de 25 años de edad, ostentaba el cargo de fiscal especializado sin cumplir con cédula profesional ni los requisitos que exige la Ley para dicho puesto de trabajo.



Joao “N”, considerado hombre cercano al exfiscal Marcos Even Torres Zamudio, también carecía de cédula profesional expedida cinco años antes de tomar protesta.