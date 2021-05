No prevén gran afluencia en panteones de Xalapa el 10 de mayo

Los cementerios de la Capital del Estado de Veracruz continuarán con un horario de 8:00 a 15:00 horas, el mismo que se estipuló en septiembre del 2020 a causa de la pandemia COVID-19.



Lo anterior lo manifestó Máximo Hernández Hernández, jefe de la Unidad de Cementerios Municipales en Xalapa, pues dijo que este 10 de mayo, las familias acuden a dichos espacios pero no en grandes grupos.



"Este horario es de lunes a domingo, como se marcó en la sesión de Cabildo el 30 de septiembre de 2020. El 10 de mayo no es tanto el aumento de afluencia como lo es el Día de Muertos; ahí sí se eleva el número de visitas exageradamente".



Comentó que las visitas pudieran aumentar sábado, domingo y lunes pero son asistencias controladas y con todas las medidas sanitarias.



"No existe una restricción como tal, exageradamente por familia asisten 10, cuando es sepelio sí van más. Al ser un espacio público abierto, no hay tanto riesgo".



Informó que el Panteón Bosques de Xalapa, Palo Verde y 5 de Febrero, manejarán los mismos horarios y, en el caso del panteón Xalapeño, el cual es estatal, maneja un horario de 8:00 a 14:00 horas y dos personas por visita, protocolo que la autoridad estatal tendría que anunciar en el caso de alguna modificación.