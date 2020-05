No querían atender a menor en Hospital Infantil de Veracruz pese a traer orden

Familiares de una menor de un año y 6 meses denunciaron que los médicos del Hospital Infantil de Veracruz, se negaban a darle atención, a pesar de traer una orden de envío.



Tuvieron que esperar aproximadamente 3 horas con la menor adentro de la cápsula de aislamiento y a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja en la entrada de urgencias hasta que fue admitida.



María Aitana, fue trasladada del hospital Star Médica donde estuvo internada por dos días por complicaciones respiratorias que presentó de nacimiento.



"Que no estaba el doctor que ella necesita, ya lleva dos horas y media aquí y ya lleva 3 tanques de oxígeno y no quieren. Tiene un problema respiratorio, le hicieron los estudios de COVID-19 y apenas nos lo dan mañana, nos dijeron que se debe atender porque se puede morir, y ahí está la niña, qué quieren que se muera", dijo María del Carmen Morales, tía de la menor.



Señalan que desde que nació, la niña tiene problemas en los pulmones y temen que de dar positivo de COVID-19 se complique su estado de salud.



A pesar de contar con una orden de envío y con el conocimiento del director del nosocomio, no ha recibido la atención.



"El Director firmó que a las 4 de la tarde la recibían y ahí está el sello, el único que está es el doctor Morán y dicen que ahorita, que ahorita y hace rato salió todo déspota a decir que no la iban a atender si ya trayendo orden del director para que se ponen con sus mamadas. No la han bajado está en brazos de su mamá", dijo Jesús, tío.



Según los familiares, no querían admitirla porque supuestamente no había médicos para atenderla.



La menor fue ingresada al hospital privado por sus problemas respiratorios, también le fue practicada la prueba de COVID-19 y este jueves tendrán los resultados.



Los familiares señalan que no pueden seguir pagando el hospital privado, por ello solicitaron el ingreso en la Torre Pediátrica, pero a pesar de que le habían aceptado, no hubo respuesta.