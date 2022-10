No quieren a violenta madre de familia en primaria de Xalapa

Padres de familia “tomaron” la escuela primaria , turno vespertino, quienes exigieron a las autoridades escolares la reubicación de una alumna de 4° grado por agresiones sufridas de parte de su tutora. Por este caso cinco estudiantes se dieron de baja del plantel.La presidenta de la Asociación de Padres, Nubia Lizbeth expresó que ya reportaron lo ocurrido a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y a Derechos Humanos, pero no han recibido respuesta de estas autoridades, por lo que se vieron en la necesidad de tomar las instalaciones de la primaria vespertina.“Una madre de familia de cuarto grado ha agredido verbal y físicamente a tres madres de familia, la primera vez golpeó a una señora de la tercera edad que venía con sus dos niños, el problema es que no golpea cerca de la escuela, si no atrás de la primaria, las espera e insulta pero no nada más la señora, sino también su mamá de esta”.Señaló que en el segundo caso la madre amenazó y golpeo a otra señora, “nos enteramos que sigue acosando a esta madre de familia, por lo que ya acudió a la Fiscalía, el día de ayer intentó golpear a otra madre afuera del portón de la escuela, pero los docentes intervinieron, y el lunes le gritó al director, ya que este la cito porque no asiste a reuniones escolares”.Los padres de familia de la primaria Francisco Díaz Bello, dijeron que temen que ocurra una situación similar al asesinato de la subdirectora de la primaria Adolfo Ruiz Cortines, por lo que pidieron que la Policía haga rondines para la seguridad de la comunidad estudiantil.“Nuestros hijos ya tienen miedo porque su compañera los insulta, les dice apestosos, estúpidos dentro de la escuela, por lo que pedimos una reubicación de la alumna para que tengamos seguridad de nuestros hijos, de nosotros como padres y a los maestros, ya que no somos libres de andar por aquí”.Padres de familia manifestaron que la señora no se presta al diálogo, además de que no se lleva con nadie, argumentaron que su hija le dice a su mamá que sus compañeros la miran feo y no quieren jugar con ella, por lo que ellos piensan que ese es el motivo de las agresiones.Ante el cierre de la primaria, autoridades de apoyo normativo se reunieron a dialogar con los padres de familias, quienes explicaron que no pueden suspender a la niña, pero gestionarán actas para que se resuelva caso, inclusive que informarán a la subdirectora de la Secretaria de Educación de Veracruz.Padres insistirán ante instancias pertinentes, mientras que el cierre de la escuela primaria Francisco Díaz Bello, continuará hasta que autoridades brinden solución al caso mencionado.