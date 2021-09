No quieren cambios en Comisión de Víctimas; “Que siga la licenciada Lorena”

Los colectivos de personas desaparecidas que este miércoles cerraron el Centro de Xalapa reiteraron que sólo aceptarán que Lorena Mendoza Sánchez sea designada como encargada de despacho de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAVIC).



Tras casi 7 horas de cerrar el paso a los automóviles por la calle Enríquez y demás arterias con acceso al primer cuadro de la ciudad, determinaron quitar el plantón con la promesa de que la próxima semana el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sostendría una reunión con ellas.



Victoria Delgadillo Romero, integrante de Colectivo Familias Enlaces Xalapa, ofreció disculpas a la ciudadanía por impedir la circulación vehicular, culpando a las autoridades del Gobierno Estatal de la acción que tomaron, pues insistió que habían pedido una audiencia con el mandatario y él no las recibió.



"Nos vamos a retirar bajo la palabra del Gobernador que se detiene el proceso hasta que primero hable con las familias y esto es una reunión que vamos a tener con él la próxima semana; (...) no sabemos el día, estamos en espera de que nos diga qué día nos va atender", dijo.



Reiteró que aunque decidieron levantar la protesta, su lucha seguirá.



"No vamos a permitir que nos impongan y por eso nos vamos a retirar", apuntó al refrendar la exigencia para que los colectivos sean tomados en cuanta a la hora de analizar los perfiles de la terna, pero con la precisión de que quieren que sea Mendoza Pérez la que quede como encargada de despacho.



Además, otra de las participantes agregó que las víctimas requieren de una persona sensible y que sepa ya del manejo de la CEAVIC.



"Necesitamos una persona que dé continuidad a todos esos procesos que están, sino va a ser un retroceso con una persona que no sabe nada de víctimas, atender las víctimas no es fácil, son muchas violaciones a derechos humanos", puntualizó.



Retiraron que Lorena Mendoza debe estar en el cargo, aunque como encargada de despacho al estar imposibilitada por la Ley para repartir como comisionada de la CEAVIC; y es que expusieron que lo mismo ocurrió con Brenda Cerón Chagoya, en la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV), a la que respaldan en el puesto.



"Sabemos que se puede quedar como encargada de despacho como licenciada Brenda, que ha hecho su buen trabajo y nosotros la respetamos y así seguimos porque queremos eso, que sea una persona que esté realmente comprometido con las víctimas, eso hecho la licenciada Brenda y por eso nosotros no decimos, nada la misma manera queremos que la licenciada Lorena Mendoza siga en el cargo como encargada porque ella es la que ha trabajado con las víctimas", enfatizaron.