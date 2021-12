No repunta venta de pollo en Orizaba ante altos precios

En la primera quincena de diciembre la venta de pollo no ha repuntado posiblemente por el aumento de precio, ya que en algunos lugares el kilo rebasa los 50 pesos, señalaron vendedores, quienes consideraron se trata de una situación preocupante pues a estas fechas normalmente ya tienen pedidos.Virginia Vásquez, comerciante de pollo, indicó que hace dos años para esta fecha ya tenía apartados de pollo por parte de los clientes, pero ahora no ve ningún repunte en sus ventas.Señaló que el año pasado se vieron afectados por la pandemia, pero ahora esperaban comercializar bien el producto.Comentó que faltan pocos días para la cena de Noche Buena, pero a la fecha no saben si tendrán buenas ventas.Por su parte, Agustín Reyes, confirmó que las ventas no han repuntado y desconoce la causa que ha provocado esto.Mencionó que actualmente el precio del producto subió 10 pesos en el kilogramo de maciza, pierna y muslo, lo que seguramente ha desalentado a las amas de casa, que buscan otras opciones más económicas para llevar a su mesa.Los vendedores confiaron en que esta situación cambie, pues por las fiestas decembrinas esperan lograr buenas ventas.