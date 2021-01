No se cancela segunda aplicación de vacuna antiCOVID al Sector Salud: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que no hay cancelación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para el personal de salud que labora en la primera línea contra el Coronavirus.



“Seguimos vacunando al personal de salud de primera línea de atención de COVID, nos percatamos que lo que explicamos ayer de la segunda dosis fue mal interpretado por varios medios nacionales, no hay cancelación de la segunda dosis, no se ha cancelado la segunda dosis”.



En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell dijo que el oficio que circuló del Hospital de Torreón, Coahuila, se prestó a confusión pero insistió en que no hay cancelación de la segunda dosis.



“Se pondrá la segunda dosis, porque en este embarque se tienen contempladas las dosis suficientes para esa segunda dosis y 130 mil primeras dosis que serán administradas al personal de salud”.



Señaló que el personal de salud del sector privado que labora en la primera línea contra el COVID será vacunado, porque ellos merecen el mismo trato, no hay discriminación alguna, pues es importante que estén protegidos.



El Subsecretario de Salud informó que hoy a las 4:00 horas llegó el embarque del granel de AstraZeneca, procedente de Argentina, con 5 mil 200 litros, que no es para aplicación inmediata, sino que tendrá que ser envazado en una planta del Estado de México y se espera que pueda ser usado a finales de marzo.