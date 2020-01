No se debe confundir austeridad, con el recorte a rubros indispensables: Sacerdote

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que no se debe de confundir la política de austeridad que se tiene como un estilo en los nuevos gobiernos, con el recorte a rubros que son indispensables para el crecimiento y desarrollo de la sociedad.



"No se tiene que dar recorte en rubros como el de la salud, desarrollo comunitario, educación e infraestructura, que hacen que una comunidad se desarrolle y también se genere una mejor calidad de vida de los pobladores".



Consideró que se tienen que distinguir algunos aspectos, porque de repente parece incongruente que haya recorte presupuestal para algunos rubros y para otros exista un dispendio o lapidación de dinero.



Añadió que si se va aplicar una lógica de austeridad, ésta debe de ser congruente en los rubros que son superfluos, como los salarios de los diputados y senadores; ahí dijo es donde debe de haber recorte y no en rubros dónde son necesarios.