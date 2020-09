No se debe permitir una niñez violentada pero tampoco una que no respete leyes: Sacerdote

En un país tan violento como el que tenemos, no se debe permitir que haya una niñez violentada pero tampoco una generación permisiva que no respete las leyes y normas, expresó el vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez.



"Una generación permisiva donde por miedo a corregir a los niños crezcan sin respetar límites, sin reconocimiento de la norma, sin formación de la consciencia".



Por ello dijo, las leyes deben ser integrales y si bien es cierto que no debe haber castigos físicos ni humillantes, debe seguirse trabajando con las instituciones educativas, con las que pueden ayudar a la familia como la iglesia.



"Y también en la misma familia para poder colaborar en la educación integral de los hijos, sin que haya castigos físicos. Sí debe mantenerse la pedagogía de la corrección y esto se puede hacer a través de palabras, de ejemplos, acciones que permitan formar a los niños en los primeros años de su existencia que son los que más repercuten, para evitar que se vaya de un extremo a otro".



Las leyes, dijo, están bien cuando van combatiendo la violencia en todas sus expresiones pero también se deben promover leyes que permitan una educación integral.