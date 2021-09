No se desbordó COVID en Coatzacoalcos, hospitales tienen capacidad: Gobernador

Aunque a finales de mayo el Hospital Materno-Infantil informó que dejaría de atender pacientes con COVID-19, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que sigue habilitado para atender a personas con la sintomatología del virus.



Además, rechazó que se haya desbordado el Coronavirus en Coatzacoalcos, aun cuando se ha reportado que el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” tiene 90 por ciento de ocupación de camas generales y el Hospital General de Zona 36 del IMSS está al 56 por ciento.



En su visita al sur de la entidad, mencionó que una vez que pase la Tercera Ola y la pandemia esté controlada se continuará con el convenio para que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) administre el Materno Infantil.



“Aunque no tengamos ningún paciente. Por fortuna, no se ha desbordado la capacidad de los otros hospitales. Debe estar ahí hasta que veamos que la Tercera Ola no va a volver a regresar, que el COVID ya va a disminuir lo suficiente”, comentó.



Detalló que se acondicionó un área para la atención del Coronavirus, pues la unidad médica sigue a cargo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).



En Coatzacoalcos, actualmente hay 6 mil 325 casos acumulados de Coronavirus, 99 activos y el registro de 973 personas muertas por la infección.