No se entreguen al crimen, denuncien amenazas, pide Cuitláhuac a próximos alcaldes

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, exhortó a los alcaldes electos a que impidan que los grupos delictivos se les acerquen y omitan incluirlos en su equipo de trabajo.



El mandatario pidió a los próximos ediles, que no den al Jefe de Plaza de su zona la Policía Municipal, la Tesorería o la Dirección de obras Públicas.



“De una vez hago un exhorto a los presidentes y presidentas municipales electas en esta elección, quiero exhortarlos una vez obtenida sus constancia mayoría (…) que impidan que los grupos delictivos se les acerquen y darles la Dirección de Policía Municipal al Jefe de Plaza donde está su municipio, que impidan darles la Tesorería, la Dirección de Obras Públicas”, acotó.



Al pedirles que “que no permitan que se les infiltren”, el titular del Ejecutivo expuso durante conferencia de prensa en Sala de Banderas de Palacio de Gobierno que los alcaldes electos llegarán a gobernar en situaciones diferentes, porque ahora se combate a todos los grupos de la delincuencia organizada.



“Hoy sí se combaten a todos los grupos de la delincuencia organizada, desde el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, no hay pacto, se acabaron los pactos con la delincuencia organizada, vamos a ir tras todos ellos, no lo permitan y cuando se sientan amenazados recurran a la instancia”, dijo.



Además, les reiteró a las futuras alcaldesas y alcaldes que confíen en el proceso de Justicia, y que si alguien trata de intimidarlos lo denuncien, ya que el delito de extorsión ya se encuentra bien tipificado en el Código Penal del Estado.



“Tiene ya años de cárcel para quien trate de intimidarlos, extorsionar, los invito a que lo revisen en el Código Penal del Estado para que puedan fundamentar sus señalamientos si algún grupo delictivo lo está extorsionando y con mucho gusto vamos a colaborar”, asentó.



De igual modo, invitó a que ningún alcalde tenga un sueldo mayor al del gobernador, que oscila en 60 mil pesos.



“Ojalá ningún alcalde de los que vienen gané más que el Gobernador del Estado que tiene un ingreso mensual menor a 60 mil pesos, pues que ninguno rebase ese límite, que sea un ofrecimiento sin compensarse con bonos”, dijo al criticar que una ex alcaldesa xalapeña que supuestamente se redujo su sueldo, pero con los bonos éste se disparaba a los 300 mil pesos mensuales.



“No se vale simular, que hagamos de la función pública una acción de servicio, ojalá estas palabras y exhorto lleguen y puedan responder a las expectativas de la población que los eligió”, finalizó el titular del Ejecutivo veracruzano.