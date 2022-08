No se metieron a robar a escuelas de Veracruz Puerto en vacaciones

El próximo lunes regresarán a clases cien por ciento presenciales un millón 300 mil niños veracruzanos en el nivel básico y se ha trabajado de manera conjunta para que las escuelas estén en condiciones de recibirlos, señaló el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.Precisó que en este periodo vacacional de verano, no se reportaron robos a planteles porteños, no obstante, se realizó un acuerdo con la alcaldesa Patricia Lobeira para la rehabilitación de las escuelas."Recuerden que nosotros tuvimos una reunión con la Alcaldesa de aquí del puerto y nos pusimos de acuerdo, 40 y 40 escuelas para reparación, y estamos muy al pendiente en la delegación de aquí de Veracruz con Diana Santiago, para que cualquier situación que presente un plantel escolar, el cual no tenga energía o no tenga agua, nos los reporte de inmediato y nosotros de inmediato haremos lo propio",El Secretario de Educación de Veracruz participó en la entregadas medallas de reconocimiento por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (USICAMM) para los docentes del sureste que continuaron su labor durante la pandemia de COVID-19.Participaron maestros de Tabasco, Quintana Roo, Campeche, entre otros, cabe destacar que Veracruz, fue el estado más galardonado, pues se le entregaron 207 preseas de reconocimiento a los docentes veracruzanos.