No se permitirá que policías torturen, advierte Cuitláhuac

En el estado de Veracruz no se solapa ningún acto violatorio de derechos humanos por parte de policías, ni de custodios en penales, por lo que los presuntos hechos de tortura que se acusan se investigan para actuar en consecuencia, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa y cuestionado respecto a lo que publicó el periódico nacional Reforma, sobre que Veracruz es el cuarto lugar en casos de tortura, el Mandatario estatal manifestó que el Estado, a diferencia de otras administraciones, cuenta con la calidad moral para exigir a los elementos de seguridad total respeto a los derechos humanos.“Con respecto a eso, existen protocolos para erradicar la tortura, nosotros hemos ido siempre buscando que se cumplan, lo seguiremos haciendo, no somos cómplices, ni facilitadores como el régimen anterior, Reforma ya sabemos de qué pie cojea pero no dice nada que en el pasado Gobierno eran cómplices de esas cosas de tortura y tantas cosas más que hicieron, ahora no”, dijo.Asimismo, destacó que se aplican en todo momento los protocolos de actuación.“Resalto el mensaje que di, cuando se anunció el préstamo para vivienda de Seguridad Pública, lo repito, tenemos autoridad moral para pedirle a los policías y SSP, porque no somos ladrones, tenemos honestidad, estamos retribuyéndole al elemento beneficios y mejores condiciones de trabajo, elevamos su salario en 27 por ciento y hoy pueden acceder a vivienda propia, entonces podemos exigirles con esa autoridad que nos apeguemos a los protocolos de acción”, dijo.Y es que García Jiménez reconoció que se debe investigar a fondo cualquier señalamiento sobre presuntos actos de tortura, para asegurar que no se violente la ley, pues algunos presuntos delincuentes recurren a esta situación para buscar evadir la acción de la justicia.“Que se investigue, porque algunos delincuentes saben que, si dicen que son torturados, pueden afectar un proceso limpio, apegado a la normatividad, entonces ya se la saben algunos y dicen me violaron mis derechos, tienen que demostrarlo. Ahí por diciembre dijo me violaron mis derechos humanos, puso la denuncia y luego la retiró porque se demostró que no pero por haber mentido, eso se le iba a sancionar por esa nueva razón. Yo creo que a Reforma se le olvidó casualmente sacar eso, eso saca Reforma ahora que está la 4T pero antes guardaban silencio pero la gente sabe”, insistió.Cabe mencionar que el diario nacional señala que Veracruz es uno de los Estados con mayores casos de tortura, por lo que se ubica en el cuarto lugar nacional, donde además se le mencionó que la CEDH cuenta con 186 quejas por esta situación.