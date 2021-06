No se permitirán chantajes con jornadas de vacunación, responde Ramos Alor

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, señaló que no se permitirá el chantaje de ningún ayuntamiento en las jornadas de vacunación anticovid, al comentar el caso de Orizaba, que retiró a su personal por esta situación.



Mencionó que, en el caso de estas autoridades, traían “un circo” con su personal en una campaña que es humanitaria y no debe tener ningún color.



“Nosotros sí estamos en contra de gobiernos municipales que pretenden utilizar estas campañas de vacunación para promover sus logos, pero lo peor es condicionarnos: si nos permites nuestra promoción de nuestro gobierno municipal, te damos, si no, te lo quitamos. El chantaje jamás se va a permitir, ni el chantaje ni el sometimiento ni el condicionamiento”, indicó.



Agregó que mientras el personal del ayuntamiento se retiró, este miércoles recibieron el apoyo de instituciones y de integrantes de la sociedad civil.



Dijo desconocer si el ayuntamiento les niegue en el futuro el uso de esta sede, pero si es así, que se la lleven.



Cabe mencionar que la noche del martes, el ayuntamiento de Orizaba informó a través de un comunicado que se retiraba de las jornadas de vacunación anticovid “por petición expresa de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal”, con lo que retiraba tanto a su personal como los insumos.



Sin embargo, este miércoles se recibió el apoyo de la empresa Heineken, que donó 4 mil latas de agua para el consumo de la población.