No se permitirán desvíos y anomalías en tecnológicos, advierte Gobernador

La corrupción en los institutos tecnológicos del Estado data de hace dos administraciones e incluso existe una situación como “La Estafa Maestra” , en la cual se usó a universidades para desviar dinero público mediante empresas, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) actuó ante esta situación en su momento.En conferencia de prensa de este miércoles, explicó que cuando inició su gestión la instrucción que giró fue no llevar a cabo más contratos con empresas señaladas por anomalías, sin embargo, reconoció que es “algo complicado” ya que cuando se rescinden los contratos meten demandas y presentan presuntos servicios prestados.Al Gobernador se le cuestionó sobre las actividades irregulares que todavía se presentan en los tecnológicos, a lo que advirtió que de nueva cuenta se investigará para actuar en caso de existir alguna irregularidad.“Tiene que ver con un esquema como el de La Gran Estafa (sic), es una simulación de servicios que supuestamente se contrataron con recurso federal que se le daba a los institutos tecnológicos, el más álgido o que se dio a conocer y mediáticamente estuvo mucho en los medios fue el de la Universidad Politécnica de Huatusco”, dijo.Por lo anterior, explicó que es la propia ASF la que da seguimiento a ese tema, así como a las denuncias que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que causen efecto, en tanto por lo que corresponde al Estado, insistió se realizará una investigación a fondo y se procederá en con apego a la Ley.“Ojalá que sea pronto. Yo di la instrucción que esos contratos que venían funcionando se pararan y se diera vista a las contralorías y las contralorías que dieran conocimiento, en eso se marchó, por eso me sorprendió que existieran dos, pero lo vamos a investigar, eso sin problema y vamos a ver si hay responsabilidades, sin problema, vamos actuar”, apuntó.García Jiménez, reiteró que, desde el asunto de la Universidad Tecnológica de Huatusco, se procedió a cambiar a los directores de los tecnológicos, para evitar situaciones irregulares.“Por eso dije tenemos que poner otras autoridades ahí, por eso dije ‘borrar’ a quienes estaban al frente. Se me intentaban acercar muchas veces, de hecho, se me acercaron ya cuando oí dije: ‘Ah, son ustedes, lo siento mucho, pero ahí debe haber otras autoridades’.“Le di instrucciones a Zenyazen, cuidemos los nombramientos en los tecnológicos y ahora estamos pendientes, muy pendientes, porque reciben recursos federales, pero también les damos recursos estatales”, finalizó.