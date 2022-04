No se permitirán más feminicidios, no habrá impunidad: Cuitláhuac ante protestas

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que le pidió a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Romero Cruz y a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, que no haya impunidad tras el asesinato de la joven Juana Ovando, en Xalapa, ni en los casos de todas las mujeres que han sido violentadas.Durante entrevista posterior a la Mesa de Coordinación por la Paz, en el municipio de El Higo, al norte de Veracruz, el Mandatario aseguró que en su Gobierno no se van a permitir más agresiones a las mujeres y que queden impunes.El feminicidio de Juana, cabe destacar, movilizó a cientos este domingo en la Capital y en otros municipios del Estado. Ayer mismo, se reportó el asesinato de otra mujer , también llamada Juana, en el municipio de Catemaco."Ya estuve platicando con la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, así como con la Fiscal General del Estado para que no haya impunidad", dijo el Gobernador.Reiteró que todos los agresores de los últimos hechos están detenidos y buscarán sentencias ejemplares, acotando que harán ver a los machistas que todavía tienen estos pensamientos arcaicos, que se detengan de agredir a las mujeres."O lo entienden a las buenas o lo entiendan con 40 años de prisión que por lo menos se les van a dejar caer a quienes estén agrediendo a las mujeres y las privan de la vida".García Jiménez aseveró que estuvo atento a la protesta realizada para pedir justicia para la joven de Agua Dulce.“Es muy importante que se haga visible la problemática de violencia contra las mujeres (...) Ya la Fiscal y la Magistrada Presidenta darán un mensaje en este sentido porque duele y nosotros venimos haciendo el esfuerzo para cambiar esta situación y vamos a seguir”.Cuitlahuac García sostuvo que se busca detener a los agresores y lamentó que el fiscal anterior, Jorge “N”, dejó crecer los feminicidios y fue omiso en varios asuntos, incluida la agresión que sufrió la exesposa del exsecretario de Gobierno, Rogelio "N"."No queremos que los feminicidios se conviertan en estadísticas, nosotros no estamos en eso, queremos que se detengan y basta de agredir a las mujeres. Lamentablemente en la Fiscalía los antecesores no hicieron mucho", dijo el titular del Ejecutivo estatal.