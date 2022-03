No se pide finiquito o contrato de compraventa para empadronar negocios en Xalapa

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, rechazó que para el otorgamiento de cédulas de empadronamiento a locatarios de centros comerciales se les pida el finiquito del espacio a ocupar y la entrega del contrato de compraventa del inmueble.Tras la queja de que inspectores del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC) estaban solicitando dicha información, el funcionario municipal señaló que los requisitos son claros y en el Centro de Regularización Empresarial y Apertura (CREA) los pueden obtener y les pueden asesorar para llevar a cabo su trámite de alta."Probablemente el oferente o el locatario confundió el requisito de contrato de arrendamiento. Se le pide, si es el dueño, entonces la escritura; si no, entonces el contrato de arrendamiento bien legalizado. Porque puede darse el caso en que yo tengo un contrato y lo transfiero pero el contrato es conmigo, no es contigo. Entonces puede haber conflictos de intereses ahí entre el propietario con la persona que estaba ocupando el lugar", expresó.Romero Gutiérrez reiteró que por eso se pide el contrato de renta actualizado, con el nuevo locatario como firmante del mismo, para evitar problemas de tipo legal que en un momento dado también afecte a la autoridad municipal por haber otorgado la cédula en esa circunstancia."Podemos caer en una responsabilidad si no llevamos a cabo la reglamentación como la marca la Ley", reconoció al tiempo que explicó que dependiendo del giro comercial, los solicitantes deben presentar diversa documentación en original (para cotejo) y copia.En así que lo que los de tipo A y B sin venta de bebidas alcohólicas, deben presentar el formato de Único de Apertura debidamente llenado, que cuente con clave catastral del inmueble; además, la identificación oficial vigente (Persona física) y copia de identificación oficial de representante legal (Persona moral).Además, la constancia de situación fiscal actualizada, con actividad económica a desempeñar (no mayor a 3 meses); dos fotografías (preferentemente a color) en las que se aprecie: Toma 1: Exterior del inmueble visto de frente, donde se vean los dos predios colindantes. Toma 2: La vialidad donde se ubica el establecimiento vista desde la esquina más cercana del predio.Otro de los requisitos es la presentación del documento que ampare la propiedad o posesión del bien inmueble donde se ubicará el establecimiento comercial. Si la propiedad es propia: copia de escritura pública o predial actualizado. Si la propiedad es rentada: contrato de arrendamiento o comodato.Adicionalmente, debe adjuntar la opinión favorable de uso de suelo expedida por Dirección de Desarrollo Urbano la firma de la carta de compromiso integral que se otorga en el CREA; en caso de ser persona moral, deberá agregar el acta constitutiva y poder notarial, donde el representante legal cuente con copia constitutiva y poder notariado.Cuando el negocio a establecer sea de tipo B con venta de bebidas alcohólicas, además de los requisitos anteriores, deberá entregar constancia del jefe de Manzana, debidamente certificada por la Secretaría del Ayuntamiento; y para el caso de las plazas comerciales no será necesario presentar tal constancia.Pero sí la opinión favorable por escrito de 10 vecinos, que habiten en sus domicilios, ubicados a una distancia no mayor de 50 metros radiales a la ubicación del establecimiento que se pretende abrir, entre los que deberán estar los colindantes.En caso de plazas comerciales o si las condiciones de la zona así lo determinan, deberá presentar la opinión favorable de al menos cinco locatarios colindantes.Ante cualquier duda, el funcionario municipal refrendó que las puertas de la Dirección de Desarrollo Económico están abiertas a todos los ciudadanos que quieran abrir un negocio y desconozcan los requisitos o que consideren que se les están solicitando documentos de más."Escucharlos, aquí los orientamos, aquí tenemos personal capacitado, en la planta baja del edificio (ubicado en la calle Zaragoza número 2 esquina Miguel Barragán, en el centro de Xalapa), tenemos ventanilla única, para que los orienten bien y no se malinformen", manifestó en la entrevista.Además, aprovechó la ocasión para invitar a la población capitalina a denunciar si algún inspector del DIAC le solicita alguna dádiva y eviten hacerlo."Al contrario, que nos lo reporten porque estamos propiamente por instrucciones superiores de cero corrupción, tan es así que aquí nadie se salva. Si yo también llegara a caer en alguna responsabilidad, simple y sencillamente me voy. Queremos que nos digan y verán (que actuaremos)", concluyó.