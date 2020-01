No se pongan celosos, pero vean a Oaxaca, dice AMLO a autoridades de Veracruz

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en este sexenio se puedan pavimentar la mayor parte de los caminos del estado de Veracruz. “Ese es un compromiso”, dijo durante su visita este domingo al municipio de Huayacocotla.



López Obrador recomendó al gobernador Cuitláhuac García y a los alcaldes de la entidad visitar el estado de Oaxaca, donde se probó un sistema para beneficio de los caminos en las comunidades.



“En Oaxaca se probó un sistema, no es para ponerles celosos pero allá están bien organizados y la mayoría de los municipios son de usos y costumbres y no han dejado la buena costumbre del tequio (trabajo colectivo entre vecinos), la gente ayuda en todo lo que es beneficio para la comunidad”.



A decir del Presidente de la República, la mayoría de los presidentes municipales de Oaxaca no cobran: se escogen en asamblea.



“La democracia auténtica de Oaxaca permite que no haya corrupción”, dijo López Obrador.



No obstante, definió que en Veracruz se cuenta con la ventaja de contar con un Gobernador honesto.



“Ya habló él de este circuito de caminos y le pedí que también incluya el camino de Ilamatlan y hacemos el compromiso de ayudar a Cuitláhuac para que esos caminos se hagan de concreto y bien hechos, que se le dé trabajo a la gente y quede el presupuesto en los mismos municipios”.



Ante ello, el Presidente en que Cuitlahuac García y los alcaldes del estado, deben visitar Oaxaca para que observen cómo se hace el trabajo en materia de caminos y lo puedan aplicar en Veracruz.