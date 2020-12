No se puede vestir al niño Dios, si dejamos al pobre sin nada: Helkyn Enríquez

"No se puede vestir a Jesucristo en su imagen de niño, de seda, si dejamos que el pobre y el méndigo no tengan que vestir; el Señor eso nos recuerda y la Navidad se debe traducir en misericordia", enfatizó el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez.



El presbítero hizo el llamado para que en este año marcado por la pandemia y que ha convulsionado a todo el mundo por la gran cantidad de muertos ocasionados por el coronavirus, se practiquen y vivan la fe, caridad y esperanza.



"La Navidad debe traer la confirmación de tres virtudes que tenemos los cristianos como don de Dios: la fe para seguir creyendo que Dios no abandona y que Dios nuestro Padre nos ha dado a su hijo; la esperanza que como lo dice un poema, es como una niña inquieta que va jalando a sus dos hermanas la caridad y la fe, que sigue alentando nuestras vidas, que le da sentido y por otro lado nos purifica para alcanzar lo que nosotros deseamos".



Añadió que en específico la caridad se debe traducir en esta época de pandemia en solidaridad, para ser empáticos con los demás y apoyarlos. "Debemos apuntalarnos en apoyo unos a otros en el ánimo, en la ayuda cuando es posible".



Acentuó que sin duda alguna esta Navidad no va ser igual, porque está en un tiempo de pandemia, pero así fue como Jesucristo se encarnó, en un momento difícil para el pueblo de Israel.



"El Señor en medio del dolor y del sufrimiento es cuando más se puede manifestar, pero debemos tener más abiertos los ojos del espíritu, para descubrir la fidelidad de Dios. Esto nos compromete a vivir como sus hijos, a cambiar la lógica egoísta que busca el propio interés, hay que buscar ser prójimos con aquellos que están en las periferias existenciales, los que están tristes y deprimidos, que han perdido el trabajo y están abandonados".