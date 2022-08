No se pueden hacer obras en colonia Las Maravillas: Alcalde de Emiliano Zapata

El alcalde de Emiliano Zapata, Erick Ruiz Hernández, aseguró que su administración sí ha apoyado a los habitantes de Las Maravillas, pese a que habitan en la zona de manera irregular, y donde una parte de sus viviendas se ubican en un área natural protegida.Tras la manifestación que protagonizaron la semana pasada algunos de los colonos, liderados por el presidente de la organización Progresa México, Orfilio García Ortiz, en la localidad de Rinconada; comentó que exigen obra pública, entre ella un drenaje, pero que al ser ilegal el asentamiento, no es posible realizarlo."Sí se les ha apoyado, sin embargo, al estar en un asentamiento de forma irregular, no podemos destinar presupuesto como tal, porque sería un desvío de recursos", indicó en entrevista posterior a la inauguración de la Feria del Empleo en el parque Juárez de Xalapa.Pese a esta imposibilidad de construirles infraestructura hidrosanitaria, Ruiz Hernández afirmó su administración es sensible y entiende la necesidad de la gente."Por lo tanto, decidimos apoyar con material de construcción para que ellos fueran mejorando su infraestructura, de lo que ellos solicitaban acordamos dar por partes ese apoyo", expresó al lamentar que pese a este convenio, "de la noche a la mañana" cambiaron de actitud y decidieron exigir todo."Son diversas obras, ellos nos están solicitando drenaje sanitario. No es una obra pública, no está presupuestada ni etiquetada, se les estaba apoyando con material", reiteró el edil zapatense al exponer que de acuerdo con la carta de uso de suelo, del programa de desarrollo urbano de la zona conurbada de Xalapa, parte de las viviendas de ese asentamiento se encuentran en un Área Natural Protegida (ANP)."Aceptamos ayudar no precisamente donde se encuentra esa restricción, más del 50 por ciento no se encuentra en esa zona natural protegida, un poquito menos sí; sin embargo, sabemos de las carencias y se les ha dado el apoyo en la medida de lo posible, pero tenemos muchos candados que tenemos que respetar", concluyó.