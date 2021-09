El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, negó que él y sus homólogos estén retrasando la asignación de las 20 Diputaciones de Representación Proporcional, tal como lo han externado actores políticos, dirigentes partidistas y algunos columnistas en medios de comunicación.



Enfatizó que harán la distribución de las curules plurinominales cuando todos los recursos jurídicos interpuestos ante los entes jurisdiccionales hayan sido resueltos y los triunfos de mayoría relativa hayan quedado firmes.



“Es importante que quede claro ante la sociedad y los medios de comunicación, que la lista de los 20 diputados de representación proporcional nosotros la vamos a acordar en tiempo y forma cuando legalmente proceda, esto es, cuando termine toda la cadena impugnativa y los medios de impugnación que han interpuesto los mismos partidos y actores políticos”, puntualizó.



Por ello, reiteró que hasta que los resultados de los comicios de los 30 Distritos sean avalados por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y en su caso por las Salas Xalapa y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es que harán la distribución de los escaños faltantes.



“Hasta que pasen por esas tres instancias los 30 Distritos Electorales de Veracruz, nosotros no podemos sacar ese listado de representación promocional de diputados”, insistió al enumerar que ya causaron estado 26 triunfos de Diputaciones y 146 de Ayuntamientos, sin que se hayan cambiado los resultados o anulado victorias, más allá de “pequeñas” anulaciones de votos recibidos en casillas.



“Yo le calculo que eso será en la primera quincena de octubre, difícilmente va a ser antes”, adelantó Bonilla Bonilla, quien además negó que estén siendo presionados para que resuelvan ese tema a la brevedad.



“A nosotros no nos presiona nadie, nadie nos da instrucciones. Somos autónomos e independientes. Lo hemos demostrado en procesos ordinarios y extraordinarios desde el 2016 hasta ahora, ustedes se han dado cuenta que se ha respetado la voluntad ciudadana en todas las elecciones”, puntualizó.



Al refrendar que seguirán apegados a la legalidad, acotó que respetarán el principio de paridad en la integración de la próxima Legislatura Local, aunque al haber un candidato que se autoadscribió como “no binario”, la distribución de hombres y mujeres se hará en las 49 curules restantes.



“Él se saca de los 50 (escaños) y se hace la repartición entre 49, tendrán que ser 25 mujeres y 24 hombres o 24 hombres y 25 mujeres, o sea, la paridad tienen que ser uno más que otro, porque es un número impar, por el no binario que no cuenta para ninguno de los dos géneros”, explicó.